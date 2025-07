Lo que se sabe de la tala de árboles en Atlapa

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) reiteró su compromiso con los espacios verdes mediante un plan integral de reforestación ambiental y siembra de nuevas especies, luego de ejecutar una tala autorizada de tres árboles en el entorno del Centro de Convenciones ATLAPA. Esta intervención, según informó la entidad a través de una nota de prensa, forma parte de los esfuerzos por mejorar las condiciones estructurales y paisajísticas del recinto, clave para el desarrollo de eventos internacionales en el país.

La ATP explicó que la poda y tala realizadas se ejecutaron de forma legal, transparente y conforme a la normativa ambiental vigente. “La tala de tres árboles Ficus fue autorizada por las autoridades ambientales competentes, mediante el Permiso No. 201-2025 del Ministerio de Ambiente – Dirección Regional Panamá Metropolitana, respaldado por el Informe de Inspección No. 01-4-2025 y la Resolución ITP-DGA-02-04-2025 de la Dirección de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Panamá”, detalló la institución.

Según el informe técnico, los árboles presentaban daños fitosanitarios severos y un deterioro en el sistema radicular que ya estaba comprometiendo pisos, muros y redes de alcantarillado sanitario en Atlapa, representando un riesgo estructural y de seguridad para visitantes y trabajadores del complejo.

Las medidas adoptadas son parte de un plan de manejo vegetal integral que contempla rediseño de jardines, embellecimiento urbano, arborización y restauración de áreas verdes en coordinación con el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Panamá. Este proyecto paisajístico incluirá la incorporación de nuevas especies adaptadas al entorno urbano y con mejor comportamiento radicular.

Además, la ATP impulsará actividades de participación ciudadana, tales como jornadas de siembra comunitaria, como parte de su política de responsabilidad social.

“A pesar de que la zona intervenida no forma parte directa del terreno de la ATP, se notificó con antelación a las propiedades vecinas, como PH Coral Bay, PH Plaza Marina I y II, PH Serenity at the Bay, Condominio Dely y PH Comercial Evergreen”, destacó la entidad en su comunicado.

Estas acciones se enmarcan dentro del proceso de modernización de Atlapa, que busca ofrecer un espacio más seguro, accesible y estéticamente armonizado, fortaleciendo el posicionamiento de Panamá como líder en el turismo de reuniones (MICE).

“Un entorno más verde, seguro y funcional contribuirá significativamente al posicionamiento del país como sede de clase mundial dentro de la industria MICE”, concluyó la institución.