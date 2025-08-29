  1. Inicio
PANAMÁ

Lotería fiscal en Panamá: ¿Cuándo es el segundo sorteo?

necesitas reunir al menos cinco facturas fiscales, colocarlas en un sobre con tus datos personales y depositarlo en las urnas oficiales de la DGI para participar de la Lotería Fiscal. MEF
Por
Kathyria Caicedo
  • 29/08/2025 17:54
En el segundo sorteo de la lotería fiscal, organizada por la Dirección General de Ingresos, participarán las facturas válidas del 28 de agosto al 23 de octubre de 2025.

En cada sorteo de lotería fiscal, iniciativa de la Dirección General de Ingresos (DGI), se entregarán cinco premios de 10 mil dólares, 10 premios de 5 mil dólares y 10 premios de mil dólares.

Con la celebración del primer sorteo, se ha generado mucha curiosidad en la comunidad. Especialmente, porque una veragüense logró salir premiada dos veces y llevarse un total de 20 mil dólares.

¿Cuándo será el segundo sorteo de la lotería fiscal en Panamá?

Según el cronograma de la DGI, el próximo sorteo de la lotería fiscal el jueves 30 de octubre. Para este sorteo, las facturas válidas del 28 de agosto al 23 de octubre de 2025.

El Ministerio de Economía ha informado a través de sus redes que el 23 de octubre se hará el retiro de las urnas que están distribuidas en las sedes central del MEF y de la DGI, también en Albrook Mall, Altaplaza, Atrio de Costa del Este, Balboa Boutiques, Los Andes Mall, Mega Mall, Soho City Center y Centro Comercial Los Pueblos.

¿Cómo participar de la lotería fiscal de Panamá?

Durante la realización del primer sorteo de la lotería fiscal, muchos sobre fueron descalificados por no cumplir con los requisitos exigidos por la Notaría, la Junta de Control de Juegos y la Dirección General de Ingresos.

En primera instancia, los sobres deben contener cinco facturas fiscales donde se registre el cobro de impuesto. Importante, las facturas deben ser emitidas durante el periodo antes mencionado.

Cada sobre deberá ser depositados en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI. Además, debe tener en la parte exterior los siguientes datos: Nombre completo, número de cédula de identidad personal, número de teléfono de contacto, correo electrónico, dirección residencial y el mes al que corresponde la participación (por ejemplo: Sorteo de agosto 2025).

Adicional, si la factura no cuenta con el nombre, este dato y la cédula deben estar escritos a mano en la parte posterior.

¿Cuáles son los premios de la Lotería Fiscal del MEF?

El MEF ha establecido la siguiente tabla de premiación:

1- Cinco premios de $10,000 cada uno (total $50,000).

2- Diez premios de $5,000 cada uno (total $50,000).

3- Diez premios de $1,000 cada uno (total $10,000).

4- Se celebrarán al menos cuatro loterías fiscales anualmente, en fechas que determine los encargados del MEF.

