Lotería fiscal en Panamá: ¿Cuándo es el segundo sorteo?

En cada sorteo de lotería fiscal, iniciativa de la Dirección General de Ingresos (DGI), se entregarán cinco premios de 10 mil dólares, 10 premios de 5 mil dólares y 10 premios de mil dólares.

Con la celebración del primer sorteo, se ha generado mucha curiosidad en la comunidad. Especialmente, porque una veragüense logró salir premiada dos veces y llevarse un total de 20 mil dólares.

¿Cuándo será el segundo sorteo de la lotería fiscal en Panamá?

Según el cronograma de la DGI, el próximo sorteo de la lotería fiscal el jueves 30 de octubre. Para este sorteo, las facturas válidas del 28 de agosto al 23 de octubre de 2025.

El Ministerio de Economía ha informado a través de sus redes que el 23 de octubre se hará el retiro de las urnas que están distribuidas en las sedes central del MEF y de la DGI, también en Albrook Mall, Altaplaza, Atrio de Costa del Este, Balboa Boutiques, Los Andes Mall, Mega Mall, Soho City Center y Centro Comercial Los Pueblos.