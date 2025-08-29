Asamblea Nacional resalta logros de misión oficial a Brasil junto al presidente Mulino

El presidente de la<b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional"> Asamblea Nacional</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">Jorge Luis Herrera</a></b>, concluyó este viernes su visita oficial a Brasil, donde acompañó al presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, en una misión orientada a la <b>integración regional y el fortalecimiento de la cooperación económica entre ambos países</b>.Durante la visita, uno de los anuncios más relevantes fue hecho por el presidente de Brasil, <b><a href="/tag/-/meta/luiz-inacio-lula-da-silva">Luiz Inácio Lula da Silva</a></b>, quien comunicó la <b>intención de su país de adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a>.</b>Otro de los hitos de la misión fue <b>el acuerdo con la empresa <a href="/tag/-/meta/chiquita-panama">Chiquita</a>, que permitirá el regreso del banano panameño a los mercados internacionales</b>. La reactivación de <b>5.000 hectáreas de producción en <a href="/tag/-/meta/bocas-del-toro">Bocas del Toro</a></b> generará, además, 5.000 empleos directos en esa provincia.En el marco del Foro Empresarial <i>'Diálogo Brasil - Panamá'</i>, el presidente Mulino destacó el papel de Panamá como plataforma estratégica para los productos brasileños hacia América Latina, gracias a su ecosistema logístico, portuario, aéreo y financiero.Por su parte, Herrera reafirmó el compromiso de la Asamblea Nacional en impulsar una legislación moderna que acompañe los procesos de integración, promueva la competitividad y fomente el desarrollo equitativo de las regiones.Al regresar al país, el titular del Órgano Legislativo expresó optimismo sobre los resultados de la gira y aseguró que se continuará fortaleciendo alianzas estratégicas que beneficien a las comunidades panameñas, en especial en áreas como la agropecuaria, logística, comercio, innovación y generación de empleo.