Asamblea Nacional resalta logros de misión oficial a Brasil junto al presidente Mulino

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Luis Herrera, concluyó este viernes su visita oficial a Brasil, donde acompañó al presidente de la República, José Raúl Mulino, en una misión orientada a la integración regional y el fortalecimiento de la cooperación económica entre ambos países.

Durante la visita, uno de los anuncios más relevantes fue hecho por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien comunicó la intención de su país de adherirse al Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.

Otro de los hitos de la misión fue el acuerdo con la empresa Chiquita, que permitirá el regreso del banano panameño a los mercados internacionales. La reactivación de 5.000 hectáreas de producción en Bocas del Toro generará, además, 5.000 empleos directos en esa provincia.

En el marco del Foro Empresarial “Diálogo Brasil - Panamá”, el presidente Mulino destacó el papel de Panamá como plataforma estratégica para los productos brasileños hacia América Latina, gracias a su ecosistema logístico, portuario, aéreo y financiero.

Por su parte, Herrera reafirmó el compromiso de la Asamblea Nacional en impulsar una legislación moderna que acompañe los procesos de integración, promueva la competitividad y fomente el desarrollo equitativo de las regiones.

Al regresar al país, el titular del Órgano Legislativo expresó optimismo sobre los resultados de la gira y aseguró que se continuará fortaleciendo alianzas estratégicas que beneficien a las comunidades panameñas, en especial en áreas como la agropecuaria, logística, comercio, innovación y generación de empleo.