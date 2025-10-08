Luis Eduardo Camacho: “El veto a la ley de abogacía no tiene sustento jurídico”

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales aprobó el informe que remite al pleno de la Asamblea Nacional el debate del veto presidencial al proyecto de ley 168, que modifica la Ley 350 de 2022 sobre el ejercicio de la abogacía en Panamá.

El documento fue devuelto por el Ejecutivo a la Asamblea el 15 de septiembre de 2025, con objeciones por considerarlo inconveniente y contrario al fortalecimiento de la formación jurídica.

El proyecto de ley 168 plantea nuevas opciones para la obtención de la idoneidad profesional, incluyendo la posibilidad de sustituir el examen de acceso por la publicación de una tesis o la prestación de servicio voluntario en despachos judiciales.

La iniciativa surgió de un movimiento estudiantil que consideró injusto que la exigencia del examen aplicara a quienes ya estaban matriculados en Derecho.

Sin embargo, el veto presidencial, argumenta que la propuesta reduce la rigurosidad exigida para ejercer la abogacía. El Ejecutivo advirtió que permitir opciones distintas al examen podría debilitar los controles de calidad profesional y generar confusión sobre los requisitos académicos, además de “representar un retroceso significativo” en los estándares de la profesión.