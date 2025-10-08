Luis Eduardo Camacho: “El veto a la ley de abogacía no tiene sustento jurídico”

El documento también cuestiona la transferencia de la facultad de aplicar el examen desde la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema hacia la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, lo que el Gobierno consideró jurídicamente improcedente y contrario al artículo 100 del Código Judicial, que confiere esa competencia a la Corte.Durante la discusión en comisión, el diputado Luis Eduardo Camacho defendió la constitucionalidad del proyecto y cuestionó el enfoque del veto.Camacho subrayó que la Asamblea no está invadiendo funciones de la Corte, sino ejerciendo su potestad legislativa al establecer los requisitos para la idoneidad.