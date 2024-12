Luis Navas: ‘El proyecto del río Indio está minado’

¿Cuál es el balance que hace de la administración del Canal de Panamá, por los panameños, en estos 25 años?

En estos 25 años no cabe duda de que los trabajadores panameños han administrado la vía interoceánica, de manera juiciosa y responsable. Lo han hecho bien, tanto en la capacitación del personal idóneo para administrar la ruta marítima, como en el desarrollo de las actividades propias del Canal de Panamá y su mantenimiento.

¿Cuál fue el principal desafío que experimentó el país, al momento de tomar control de las funciones del Canal de Panamá?

¿Considera que, en estos 25 años, Panamá ha cometido algún error, al momento de administrar la ruta acuática?

Hay quienes afirman que no perciben las ganancias del Canal de Panamá en su día a día ¿Qué se le puede responder a esas personas?

¿A qué se refiere?

Lamentablemente, el Gobierno Nacional no detalla a qué parte del presupuesto estatal van los aportes del Canal de Panamá y todos los panameños tenemos el derecho de saber eso. Puede que por esa razón haya quienes no sienten al Canal como suyo y eso es un error.

¿Cree que hay algo en lo que la ACP pueda mejorar en cuanto a la forma en que administra los fondos del Canal?

¿Cómo ha impactado el desarrollo de Panamá, el retorno del Canal a manos panameñas?

Hoy en día vemos el enorme desarrollo bancario, financiero y marítimo que tiene el país, pero no tendríamos nada de eso si no hubiésemos recuperado nuestro Canal.

¿Cómo evalúa la administración de los puertos y el ferrocarril, durante estos años?

Eso es un tema delicado. Creo que nunca debimos haber privatizado nuestros puertos y el ferrocarril, porque no están tributando lo que deberían darle al Tesoro Nacional y eso afecta el desarrollo del país y de su población.

Muchos problemas de carácter social se hubiesen podido resolver si contásemos con esos elementos. El ferrocarril y los puertos no pueden estar a merced de los intereses extranjeros, se deben incorporar a un proyecto de país. Nosotros luchamos por ellos, de manera tenaz y eso no se está respetando. No podemos permitir que las riquezas del país se vayan del territorio, es una deuda pendiente.