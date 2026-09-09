Magistrado del TE advierte la necesidad de un censo electoral

El magistrado del Tribunal Electoral Alfredo Juncá planteó la necesidad de crear un censo electoral separado del censo poblacional, en respuesta a un cuestionamiento formulado por el diputado Luis Eduardo Camacho durante la discusión del proyecto de ley que reconfigura los circuitos electorales.

Juncá reconoció el planteamiento de Camacho y sostuvo que el país necesita contar con un instrumento que permita determinar con mayor precisión dónde reside la población habilitada para votar.

“Nosotros requerimos de un censo electoral”, respondió Juncá al abordar el señalamiento durante el debate.

El magistrado explicó que el Tribunal Electoral utiliza actualmente el padrón electoral como la herramienta más cercana a un censo electoral. Sin embargo, aclaró que este mecanismo no resulta perfecto y planteó la necesidad de avanzar hacia un instrumento específico para conocer la realidad de la población electoral en cada territorio.

Juncá también marcó una diferencia entre el censo electoral que propone y el censo poblacional que realiza la Contraloría General de la República. Según explicó, ambos instrumentos responden a metodologías distintas, por lo que el país requiere una herramienta diseñada específicamente para fines electorales.