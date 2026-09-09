Magistrado del TE advierte la necesidad de un censo electoral

El magistrado del Tribunal Electoral Alfredo Juncá planteó la necesidad de crear un censo electoral separado del censo poblacional, en respuesta a un cuestionamiento formulado por el diputado Luis Eduardo Camacho durante la discusión del proyecto de ley que reconfigura los circuitos electorales.
Juncá reconoció el planteamiento de Camacho y sostuvo que el país necesita contar con un instrumento que permita determinar con mayor precisión dónde reside la población habilitada para votar.
“Nosotros requerimos de un censo electoral”, respondió Juncá al abordar el señalamiento durante el debate.
El magistrado explicó que el Tribunal Electoral utiliza actualmente el padrón electoral como la herramienta más cercana a un censo electoral. Sin embargo, aclaró que este mecanismo no resulta perfecto y planteó la necesidad de avanzar hacia un instrumento específico para conocer la realidad de la población electoral en cada territorio.
Juncá también marcó una diferencia entre el censo electoral que propone y el censo poblacional que realiza la Contraloría General de la República. Según explicó, ambos instrumentos responden a metodologías distintas, por lo que el país requiere una herramienta diseñada específicamente para fines electorales.
La propuesta cobra relevancia en medio de la discusión sobre la distribución de los electores entre los circuitos y la aplicación de los criterios establecidos en la Constitución para definir su conformación.
El magistrado señaló que un censo electoral permitiría reducir la posibilidad de que personas aparezcan vinculadas electoralmente a circunscripciones donde no residen. A su juicio, esa situación puede generar efectos sobre la elección de los diputados.
Juncá consideró que el propio proyecto de ley podría incorporar una regulación para avanzar hacia ese objetivo. No obstante, advirtió que la creación del instrumento requiere discutir aspectos presupuestarios y establecer las reglas para su implementación.
El magistrado también mencionó la posibilidad de realizar asambleas consultivas como parte de ese proceso. La idea, explicó, permitiría acercarse a una representación más precisa de la población electoral que reside realmente en cada territorio.
La discusión se produjo durante el análisis del proyecto de ley 770, que plantea una nueva configuración de los circuitos electorales para la elección de diputados de la Asamblea Nacional.
Más allá de la reconfiguración que se discute actualmente, la intervención de Juncá abrió otro debate: la necesidad de que Panamá cuente con información electoral más precisa sobre el lugar de residencia de sus votantes para futuras reformas de la representación política.
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