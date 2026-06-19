Marea Verde instala nueva barrera flotante en el río Matías Hernández

La organización Marea Verde, en alianza con The Ocean Cleanup, anunció este viernes 19 de junio la puesta en operación de una barrera flotante en el río Matías Hernández, como parte del Proyecto Siete Cuencas y convirtiéndose en uno de tres puntos activos de intercepción de residuos que desembocan en la Bahía de Panamá.

La nueva barrera entra en funcionamiento durante la temporada lluviosa de 2026, el periodo de mayor movilización de residuos desde calles, comunidades y drenajes pluviales hacia los ríos y posteriormente hacia el mar.

“Con esta tercera instalación, que se suma a las barreras ya operativas en los ríos Juan Díaz y Río Abajo, el proyecto fortalece una estrategia orientada a interceptar residuos antes de que lleguen a uno de los ecosistemas más importantes del país”, destacó la organización a través de un comunicado.

Mirei Endara de Heras, cofundadora y presidenta de Marea Verde, destacó la importancia de la instalación. “Tenemos tres barreras activas, un modelo que funciona y donantes que han apostado por esta visión. Seguimos trabajando para que ningún río urbano de Panamá siga siendo una vía de contaminación hacia la Bahía de Panamá”, afirmó.

Por su parte, el fundador y CEO de The Ocean Cleanup, Boyan Slat, resaltó que el proyecto forma parte del 30 Cities Program cuyo objetivo es evitar que hasta un tercio del plástico mundial llegue a los océanos antes del fin de la década. “Junto a Marea Verde, empleamos nuestras soluciones innovadoras ‘Interceptors’ para frenar el flujo de plástico, mejorar la calidad de vida de las comunidades y preservar el entorno natural único de la región”, apuntó.