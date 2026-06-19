Marea Verde instala nueva barrera flotante en el río Matías Hernández

El <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/panama/salvar-la-bahia-de-panama-la-mision-del-proyecto-siete-cuencas-MI11089849" target="_blank">Proyecto Siete Cuencas tiene como objetivo instalar barreras en los siete principales ríos urbanos que desembocan en la Bahía de Panamá</a>: Curundú, Matasnillo, Río Abajo, Matías Hernández, Juan Díaz, Tocumen-Tapia y el río Cabra. De acuerdo a la organización, se trabaja en el modelo probado desde 2022 en el río Juan Díaz dónde <b>calculan que han captado más de 520 mil kilos de desechos</b>. En 2025, la organización estima que evitó que más de 254,000 kilos de residuos alcanzaran la Bahía de Panamá, equivalente a aproximadamente 25 camiones de basura completamente llenos.