Mariano Rivera: El puente estratégico detrás del gigante energético POTSA

El vínculo con la figura pública resurge en un momento delicado para la empresa. Mediante un comunicado de prensa fechado martes 7 de abril de 2026, POTSA expresó su <i>'más profundo pesar por el fallecimiento de una persona'</i> y aclaró que el siniestro ocurrió en áreas subarrendadas a la empresa <b>Environmental Solutions Development Inc.</b>.Pese a que el accidente involucró activos bajo su concesión (No. A-2008-2011 de la Autoridad Marítima de Panamá), la empresa ha enfatizado que su prioridad actual es la colaboración con las autoridades y el apoyo a las familias afectadas.El megaproyecto impulsado por Rivera, que proyecta una capacidad de <b>180,000 barriles por día</b> y la creación de 1,000 puestos de trabajo bien remunerados, representa la cara de expansión y desarrollo de la compañía. No obstante, el reciente suceso en La Boca obliga a la organización a <i>'redoblar esfuerzos para que situaciones como esta no se repitan'</i>, manteniendo el compromiso de informar oportunamente sobre el desarrollo de las investigaciones.