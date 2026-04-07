La empresa Panama Oil Terminals S.A. (POTSA) se encuentra hoy bajo el escrutinio público tras el lamentable accidente ocurrido el pasado lunes 6 de abril en el sector de La Boca, donde la explosión de un camión cisterna dejó una víctima fatal. Sin embargo, más allá de la crisis operativa, la compañía mantiene un vínculo empresarial de alto perfil con una de las figuras más queridas del país: el exgrandes ligas Mariano Rivera. El histórico cerrador de los Yankees de Nueva York no solo ha sido un embajador del deporte, sino que se convirtió en el intermediario fundamental para concretar la alianza entre POTSA, la empresa SGP BioEnergy y el Gobierno Nacional. Este acuerdo dio vida al proyecto “Biorrefinería Ciudad Dorada”, que aspira a convertir a Panamá en el centro de producción de biocombustibles más grande del mundo.

El rol del “Expreso de Puerto Caimito”

La relación de Rivera con POTSA no es accidental. El exatleta ha manifestado que su intención es utilizar sus contactos internacionales para generar bienestar en su tierra natal. “Hemos tenido la oportunidad que con nuestros contactos y esfuerzos, traer algo especial a nuestro Panamá y estoy seguro de que traerán muchos beneficios”, declaró Rivera en 2022 durante el anuncio del proyecto, subrayando su interés en crear empleos para evitar la migración de panameños. A través de esta gestión, POTSA se convirtió en el socio estratégico que aporta la infraestructura necesaria. La empresa adaptará sus instalaciones existentes en Colón y Balboa, que actualmente manejan el 70 % del combustible búnker del país, para procesar aceites vegetales y grasas de desecho, transformándolos en combustible de aviación sostenible. Es importante precisar que la mención del histórico cerrador en este contexto responde estrictamente a su rol público como facilitador de la inversión extranjera que dio origen a la expansión de POTSA. Esta relación empresarial, enfocada en el desarrollo de energías limpias y generación de empleo, es independiente de las responsabilidades operativas o legales que las autoridades deslindan actualmente tras el accidente en La Boca, un evento que no guarda relación directa con las gestiones de intermediación realizadas por el exatleta.

Contexto de una tragedia operativa