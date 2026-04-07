Se escuchan explosiones en Doha y Bagdad, y Emiratos dice que responde a amenaza de misiles iraníes

Explosiones se escucharon el martes por la noche en Doha y Bagdad, las capitales de Catar e Irak, según informaron corresponsales de la AFP, tras lo cual Emiratos Árabes Unidos afirmó que sus fuerzas aéreas estaban respondiendo a misiles y drones iraníes.

“Las defensas aéreas de Emiratos Árabes Unidos se enfrentan actualmente a ataques con misiles y drones procedentes de Irán”, declaró el Ministerio de Defensa de Abu Dabi en un comunicado el X.

Periodistas de la AFP en Doha escucharon varias explosiones horas antes de que venza el plazo fijado por Estados Unidos para que Irán acepte un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Así mismo, corresponsales de AFP oyeron hasta cinco explosiones el martes por la noche en el centro de Bagdad, donde se encuentra la embajada de Estados Unidos.