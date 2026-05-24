Cuba recibe ayuda de China en medio de una severa crisis energética

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó este domingo 24 de mayo, a través de su cuenta de X, que su país recibió una donación de 15,000 toneladas de arroz por parte de China.

“Este importante cargamento, que arribó el sábado al Puerto de La Habana, marca el inicio de un nuevo donativo de 60,000 toneladas en total, que llegarán gradualmente a nuestra patria. Ese noble gesto de solidaridad beneficiará a millones de consumidores en todas las provincias y en el municipio especial Isla de la Juventud, además de nuestras instituciones de salud y educación. Los entrañables lazos de amistad y cooperación que nos unen se fortalecen en momentos cruciales”, escribió el mandatario cubano en su publicación.

La donación de Pekín se produce en un contexto crítico para la isla, que enfrenta las consecuencias del recrudecimiento de la presión ejercida por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Esta situación se ha traducido en un bloqueo energético derivado del cese del envío de petróleo venezolano y mexicano a Cuba, además de una orden ejecutiva que castigaría con aranceles a cualquier país que suministre petróleo a La Habana.

La crisis se ha agudizado con apagones de hasta 22 horas diarias en algunas zonas del país.

El Ejecutivo cubano confirmó el pasado 14 de mayo que aceptó 100 millones de dólares en ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos para la adquisición de alimentos, medicinas y combustible. La asistencia será gestionada por la Iglesia católica cubana.