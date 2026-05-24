¿Problemas con el agua en Arraiján? IDAAN aclara incidente en Laguna Alta

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó a la población sobre una situación registrada en la Planta Potabilizadora Laguna Alta, ubicada en Arraiján, luego de que una falla relacionada con la calidad de la energía eléctrica afectara parte de sus operaciones.

De acuerdo con el comunicado emitido por Aguas de Panamá, S.A. (APSA), concesionaria encargada de la planta, el incidente fue detectado alrededor de las 8:00 a.m., cuando los equipos técnicos identificaron problemas en el suministro eléctrico que provocaron la activación de sistemas de protección y la salida de servicio de dos de las tres bombas principales de la instalación.

La empresa indicó que, como parte del monitoreo continuo de los parámetros eléctricos, posteriormente se observó una mejora razonable en los niveles de voltaje, lo que permitió reiniciar de manera segura las bombas afectadas.

Según el informe, a las 9:34 a.m. quedó restablecida la operación normal de la planta, con las tres bombas funcionando nuevamente y el sistema operando con normalidad.

Las autoridades señalaron además que continúan monitoreando de forma constante el comportamiento del voltaje para garantizar estabilidad en el servicio y evitar nuevas afectaciones.

APSA agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso con la continuidad y confiabilidad del suministro de agua para las comunidades del distrito de Arraiján.