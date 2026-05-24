Preocupación en Bocas del Toro: ataques a infraestructura impactan manejo de aguas en Isla Colón

Momentos de preocupación se viven en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, luego de que actos vandálicos afectaran una infraestructura esencial para el manejo de aguas pluviales y residuales en la zona, en momentos en que las intensas lluvias mantienen en alerta a residentes y autoridades.

De acuerdo con información divulgada por las autoridades, personas desconocidas ingresaron ilegalmente a la estación de bombeo Sur y cortaron cables indispensables para el funcionamiento de una de las bombas del sistema, afectando temporalmente la operatividad de esta importante estructura.

La estación forma parte del proyecto de mejoramiento pluvial impulsado para optimizar la canalización de las aguas en Isla Colón y disminuir los impactos ocasionados por fuertes lluvias, que con frecuencia generan inundaciones y sobrecarga del sistema de alcantarillado.

La situación ocurre en un periodo especialmente sensible, ya que las precipitaciones recientes, aunque de corta duración, han registrado una alta intensidad, provocando que algunas vías se inunden y que el sistema existente opere bajo presión.

Las autoridades rechazaron los hechos y señalaron que este tipo de acciones no solo afectan bienes públicos, sino que también comprometen proyectos destinados a mejorar la calidad de vida y las condiciones sanitarias de la población.

Asimismo, indicaron que se mantiene un monitoreo permanente sobre el sistema de tratamiento de aguas residuales para proteger la salud pública y el saneamiento ambiental en la provincia.