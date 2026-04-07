UP implementa disposiciones académicas y administrativas por afectaciones en el tránsito

La Universidad de Panamá emitió un comunicado ante las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas relacionadas con el ahorro en el uso de combustible, y considerando el cierre del Puente de las Américas.

Las autoridades académicas y administrativas del Campus Octavio Méndez Pereira, el Campus Harmodio Arias Madrid y el Centro Regional Universitario de San Miguelito, en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos, indicaron que deberán coordinar con los colaboradores residentes en Panamá Oeste para que, a partir del miércoles 8 de abril, utilicen tiempos compensatorios o vacaciones acumuladas mientras se mantenga esta situación de emergencia vehicular.

En los casos en que los colaboradores no cuenten con tiempo compensatorio ni vacaciones acumuladas, los decanos, directores de centro y demás autoridades deberán programar la modalidad de teletrabajo para dichos funcionarios.

En el ámbito académico, se recomienda a los docentes que atienden estudiantes residentes en Panamá Oeste coordinar con las autoridades de cada facultad o centro la adopción de alternativas como asignaciones especiales o clases en modalidad virtual.