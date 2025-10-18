Martinelli publica video señalando a ‘pequeño grupo de traidores’ en su partido

El presidente del partido Realizando Metas, Ricardo Marinelli, a través de su red social X denunció la mañana de este sábado 18 de octubre un intento de desplazarlo de su colectivo.

Martinelli publicó que “pareciera ser que la traición” lo sigue y persigue en todos los niveles, tanto los políticos como personales y económicos.

Posteriormente, el colectivo emitió un comunicado en el que destacó que sus autoridades no han autorizado un proceso de organización interna y mucho menos llamadas a nombre de Martinelli y su directiva.

Junto a este comentario destacó un video en el que afirma que captaba “a un pequeño y minúsculo grupejo de traidores.

Añadió que ese grupo representa los intereses foráneos ajenos al partido Realizando Metas.

El expresidente, quien se encuentra asilado en Bogotá, Colombia, afirmó que el grupo fue abucheado al presentarse a la sede principal del colectivo.

“Que extraña coincidencia que su pseudo dirigente acaba de regresar de un viaje costeado por el Gobierno de China”, insistió Martinelli, al tiempo que afirmó que “si quieren palo, eso mismo recibirán. @somosrmpa”.