Organizaciones feministas denuncian violencia institucional y ‘feminicida’ desde el Estado

La <b>Alianza de Mujeres de Panamá</b> y diversas organizaciones feministas, emitieron un contundente comunicado público en el marco del <b>VI Pacto Mujeres, Desarrollo e Igualdad (2024–2029)</b>, en el que exigen respuestas inmediatas ante lo que consideran un <b>Estado regresivo en materia de derechos humanos de las mujeres</b>.Las agrupaciones alertaron sobre el <b>aumento sostenido de la violencia femicida en el país</b> y el <b>desmantelamiento institucional del <a href="/tag/-/meta/ministerio-de-la-mujer">Ministerio de la Mujer</a></b>, lo que, aseguran, ha creado un escenario de impunidad y riesgo para las panameñas.<i>'Estamos bajo ataque de la violencia femicida. Es deber del Estado evitar que sigan matando a las madres, hijas y hermanas de las familias en Panamá. Una sociedad democrática y segura empieza por cuidar de las mujeres y las niñas'</i>, señalan estas organizaciones.Desde julio de 2024 —inicio del actual gobierno— hasta octubre de 2025, se han registrado <b>37 femicidios</b>, según datos citados por las organizaciones.Durante el 2024, el <b>Ministerio Público</b> contabilizó <b>23 femicidios, 9 tentativas y 26 muertes violentas</b> de mujeres. Solo en lo que va de 2025, las cifras suman <b>14 femicidios, 9 tentativas y 15 muertes violentas</b>.Las agrupaciones calificaron la situación como <i>'una regresión de los derechos humanos de las mujeres y niñas'</i>, recordando que el Estado panameño ha suscrito compromisos internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género.En el comunicado, las organizaciones advierten que <b>Panamá se ha convertido en un 'Estado feminicida'</b>, concepto que aplican cuando el propio aparato estatal <b>no garantiza la protección ni el disfrute de los derechos humanos de las mujeres</b>.<i>'Con esta violencia institucional se está creando un escenario de riesgo para todas las mujeres en el país y de impunidad para los agresores'</i>, advirtieron las voceras.Las organizaciones exigen <b>fortalecer de manera urgente los recursos humanos, financieros y técnicos del Ministerio de la Mujer</b>, de modo que pueda <b>cumplir efectivamente con su mandato de coordinación interinstitucional</b> en la aplicación de políticas públicas y leyes de protección.También solicitan una <b>investigación exhaustiva sobre los funcionarios</b> que atendieron los casos de femicidios, a fin de determinar <b>si hubo omisión o negligencia</b> en la atención a las víctimas.Estas faltas constituyen <b>violaciones directas a los derechos humanos</b> y deben ser sancionadas conforme a la ley.En su mensaje, las organizaciones instan a la ciudadanía a no permanecer indiferente ante la violencia de género.<i>'Ser espectadores de un crimen nos hace perder humanidad y nos convierte en cómplices'</i>, advierten.Asimismo, invitan a <b>todas las organizaciones de mujeres del país</b> a desarrollar <b>acciones de prevención, denuncia y movilización social</b> ante las autoridades competentes, con el objetivo de frenar lo que describen como una <i>'escalada feminicida en el Estado panameño'</i>.En su declaración final, las firmantes recordaron a las 37 mujeres asesinadas entre 2024 y 2025 como símbolos de una lucha que sigue vigente.