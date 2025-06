Meduca: 85 % de los docentes está dando clases

Mientras autoridades y docentes discuten por el pago de salarios, los estudiantes y sus padres solo esperan que continúe su educación y puedan graduarse.

“Tengo dos nietos en doceavo, uno en primer grado y las maestras no vienen a la escuela, no se les busca solución. Algunas veces mandan tareas, otras veces no, pero a los de doceavo les va a costar mucho ir a la universidad”, cuenta Adela González. “Pido que haya un consenso, que se pongan de acuerdo. Pueden hacer las huelgas, pero en horarios contrarios, que no dejen a los muchachos sin clases porque no es lo mismo que usted le enseñe a un niño en su casa, si es que tiene tiempo, a que una maestra ya preparada le dé clases y pueda salir adelante”, añadió.

Gremios docentes se mantienen en paro nacional desde el 23 de abril. Los efectos varían. Muchos centros educativos, principalmente de educación básica, siguen dando clases con regularidad. Tal es el caso de la Escuela Fe y Alegría de Curundú, donde La Estrella de Panamá pudo evidenciar esta semana a cientos de estudiantes recibir clases de forma regular en las aulas y jugando en el patio durante el recreo. Pero en otros centros educativos, principalmente de educación media, las aulas permanecen vacías, muchas veces más por falta de estudiantes que de profesores.

De acuerdo con Elías González, director de Educación Media, Profesional y Técnica del Ministerio de Educación (Meduca), la mayoría de los maestros se encuentra dando clases. “Más del 85 % están en el centro educativo. El problema es que los padres de familia no están mandando a los muchachos a la escuela. Si los envían, tenemos docentes para atenderlos. Y podríamos tomar medidas para la recuperación de los conocimientos”, añadió. Dijo que hay mucha injerencia de los docentes que convencen a los padres a no mandar a los hijos a los colegios. “Para mí es histórico, es la primera vez que lo veo. Siempre había encontrado padres de familia que exigían la educación de los hijos. Esta vuelta es algo extraño, que no quieren que les eduquen a los hijos”, comentó.

González advirtió de que también se están afectando las prácticas profesionales de muchos jóvenes, así como sus oportunidades para ingresar a la universidad. Reconoce que en sitios como Bocas del Toro, donde hay cierres masivos y manifestaciones constantes, sí existe un riesgo de mandar a los estudiantes. Pero que en la mayoría del país las clases se están impartiendo de forma segura.