Meduca adjudica a empresa de manejo de desechos el transporte de alimentos

Mientras avanzaba la licitación global del programa de Almuerzos Escolares Saludables, el Meduca decidió asegurar la alimentación estudiantil desde el inicio del año mediante un esquema transitorio: cada dirección regional podía efectuar compras locales con fondos de nutrición y, a través de actos públicos, obtener los recursos necesarios para cubrir los almuerzos, explicó la directora nacional de Nutrición y Salud Escolar, Hilda Montenegro, en una entrevista a inicios del año.Algunos de estos procesos se prolongaron hasta el cierre del primer trimestre. En ese periodo, las regionales destinaron en conjunto unos $841.747 para abastecer a los centros educativos. Sin embargo, no todas lograron hacerlo: solo 14 de las 22 destinaron recursos para suplir la demanda.En medio de estas adquisiciones, varias de las compañías que hoy figuran como adjudicatarias del contrato nacional ya habían sido favorecidas en compras regionales. Distribuidora Mini Market obtuvo un contrato por $46.420 en la Regional de Panamá Centro, mientras que Building Paradise S.A. un contrato de $40.111 en la Regional de Darién.Las regionales variaron sus contratos durante el primer trimestre, algunas solicitaron la comida preparada mientras que otras requerían listas de alimentos para cocinar en sus escuelas.Panamá Centro concentró la mayor inversión con $459.017, seguida por San Miguelito, que destinó $149.644, y Veraguas, con $66.111. En un segundo nivel aparecen Chiriquí con $33.365, Panamá Oeste con $21.062, Coclé con $20.735 y Herrera con $14.442.Y los montos más reducidos estaban en Bocas del Toro con $12.281, Panamá Norte con $9.337, la comarca Ngäbe Buglé con $6.199, Panamá Este con $4.875 y Los Santos con $3.978. En el extremo inferior del listado aparecen Darién con $40,111 y Colón, que registró la cifra más baja con apenas $585.