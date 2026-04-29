Meduca adjudica a empresa de manejo de desechos el transporte de alimentos

Una licitación millonaria para el programa de almuerzos escolares del Ministerio de Educación (Meduca), que aprovecharán unos 284 mil estudiantes a nivel nacional, terminó en manos de ganadores dispares: por un lado, empresas vinculadas a la distribución de comida; por el otro, una compañía cuya experiencia está en el manejo de desechos, actividades de saneamiento hasta la explotación de minas y canteras.

El ministerio selló así el contrato, cuyo precio de referencia fue de $95.5 millones y cuya adjudicación este mes fue por $87 millones, y que prevé 28 entregas de alimentos durante 2026 y 2027.

La licitación de suministro, transporte, entrega y descarga en sitios de alimentos para la preparación del almuerco escolar saludable en los centros educativos a nivel nacional, está distribuida en 22 renglones que abarcan diversas regiones educativas y comarcas.

El contrato tendrá una vigencia de un año y diez meses y lo ejecutarán Distribuidora Mini Market S.A., Building Paradise S.A., y el Consorcio El Machetazo compuesto por la Compañía Goly S.A. y Transporte Ligo S.A.

Distribuidora Mini Market S.A., presidida por Virgilio Athanasiadis Ramos, estará encargada del transporte y distribución de alimentos en la Comarca de Ngäbe Buglé, específicamente en las regiones de Nedrini y Kadriri, por $14.5 millones.

La empresa se dedica a la venta de aves, carnes y productos alimenticios en general, según su aviso de peración.

Las 20 regiones educativas restantes, es decir, las provincias a excepción de estas dos comarcas, serán manejadas por el Consorcio El Machetazo compuesto por las empresas Compañía Goly S.A. y Transporte Ligo S.A., por $71.6 millones, dedicadas a la compra y venta de productos agrícolas y otras para su distribución y al transporte terrestre, respectivamente.

En cambio, Building Paradise S.A., cuya labor se enfocará en los centros educativos ubicados en la Comarca Emberá Wounaan, por la suma de $777.924, tiene una línea industrial y de construcciones, según documentos de Panamá Emprende y del Registro Público.

De acuerdo con su aviso de operaciones, Building Paradise, S.A. presidida por Ahmad Mohamad Saheli, se dedica al manejo de desechos, actividades de saneamiento, la explotación de minas y canteras, construcción de caminos y vías férreas y tratamiento de desechos no peligrosos, saneamiento, gestión de residuos, limpieza de tanques sépticos y limpieza industrial, entre otros servicios.

Una descripción muy similar que se cita en el acta constitutiva de la sociedad del Registro Público, que tiene como fin dirigir concesiones y licitaciones públicas y privadas de construcciones, reparaciones y edificaciones en general de hormigón, cemento y madera, instalaciones de alarmas y confección de planos, entre otras.

La Estrella de Panamáconsultó al Meduca sobreesta empresa, cuyo fin es distinto a la licitación, pero al final de esta edición no se obtuvo respuesta.

Por su parte, Sahali, presidente de Building Paradise S.A., contaba con “varios” avisos de operaciones, uno de estos incluyendo el servicio de transporte de alimentos, y que facilitó a este medio, pero que en el portal de Panamá Emprende del Ministerio de Comercio, entidad que los emite, no aparece.

Otra de las situaciones que se registraron en la licitación es que según las especificaciones del proceso, los participantes debían entregar sus estados financieros completos de 2023 y 2024, auditados por una firma de Contadores Públicos Autorizados. No obstante, el consorcio únicamente aportó la información calculada hasta el 30 de junio de 2024, dejando sin sustento el resto del periodo.

Frente a este señalamiento, el grupo presentó una acción de reclamo en la que argumenta que el pliego no establecía con claridad que los ingresos debían corresponder obligatoriamente a un “año calendario”.

Además, sostuvo que la intención del requisito era demostrar solvencia y liquidez de las empresas, objetivo que queda ampliamente acreditado con la documentación entregada, según el consorcio, explicaciones aceptados por Meduca.