Meduca da luz verde: 27 escuelas retoman clases este lunes a un mes del terremoto

Según la información divulgada por la institución, el personal docente y administrativo deberá regresar a las instalaciones el lunes 9 de noviembre, mientras que los estudiantes retomarán las clases presenciales el miércoles 11 de noviembre.

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció el regreso a las clases presenciales en 27 centros educativos oficiales de Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé, como parte de la reanudación de actividades académicas en estas regiones.

La mayor cantidad de centros educativos incluidos en el anuncio corresponde a la comarca Ngäbe-Buglé, con 18 escuelas. En Bocas del Toro se contemplan seis planteles y en Chiriquí otros tres.

Entre los centros educativos que retomarán las actividades figuran el C.E.B.G. Cerro Madera, la Escuela Quebrada Hacha y el C.E.B.G. Keaboto, en la comarca Ngäbe-Buglé; la Escuela Guayacán y la Escuela Alto de Yorkin, en Bocas del Toro; y el C.E.B.G. Los Olivos, en Chiriquí.

El listado completo de los 27 centros educativos fue divulgado por el Meduca como parte del anuncio de retorno a la modalidad presencial.