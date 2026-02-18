Menos víctimas fatales, pero más sanciones: el balance del tránsito tras el Carnaval

Tras culminar las festividades del Carnaval en el interior del país, el subdirector de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, Erick Rodríguez, informó en una entrevista en Telemetro Reporta que el aforo vehicular cerró con 149 mil vehículos desplazados hacia el interior por motivo de los carnavales.

De esa cifra, 115 mil vehículos ya habían retornado a la ciudad capital hasta las 6:00 a.m. de hoy, mientras que unos 34 mil aún permanecen en el interior del país. Rodríguez explicó que se mantienen unidades a lo largo de la vía Panamericana monitoreando el tráfico, con el objetivo de ejecutar inversiones de carriles cuando sea necesario.

Detalló que la activación del dispositivo de inversión dependerá del comportamiento del flujo vehicular. Además, señaló que el aforo inició en la misma fecha que el año pasado y, aunque se observó una gran cantidad de autos, hubo una disminución en comparación con el periodo anterior.