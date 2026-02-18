  1. Inicio
Menos víctimas fatales, pero más sanciones: el balance del tránsito tras el Carnaval

Por
Emiliana Tuñón
  • 18/02/2026 09:17
Autoridades reportan disminución de víctimas fatales, pero aumento en conductores sorprendidos bajo efectos del alcohol.

Tras culminar las festividades del Carnaval en el interior del país, el subdirector de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, Erick Rodríguez, informó en una entrevista en Telemetro Reporta que el aforo vehicular cerró con 149 mil vehículos desplazados hacia el interior por motivo de los carnavales.

De esa cifra, 115 mil vehículos ya habían retornado a la ciudad capital hasta las 6:00 a.m. de hoy, mientras que unos 34 mil aún permanecen en el interior del país. Rodríguez explicó que se mantienen unidades a lo largo de la vía Panamericana monitoreando el tráfico, con el objetivo de ejecutar inversiones de carriles cuando sea necesario.

Detalló que la activación del dispositivo de inversión dependerá del comportamiento del flujo vehicular. Además, señaló que el aforo inició en la misma fecha que el año pasado y, aunque se observó una gran cantidad de autos, hubo una disminución en comparación con el periodo anterior.

Exceso de velocidad lidera faltas en operativo de tránsito

En cuanto a las estadísticas, la autoridad indicó que este año se registró una víctima fatal por atropello en el sector de Los Andes, en San Miguelito, mientras que en 2025 se contabilizaron cinco víctimas fatales, reflejando una reducción.

Por otro lado, se colocaron aproximadamente 8 mil boletas por infracciones de tránsito. Destacó que 466 conductores fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol, lo que representa un aumento en comparación con el año pasado. Asimismo, las infracciones por exceso de velocidad también incrementaron, siendo esta la principal falta cometida, especialmente en poblados.

Las autoridades calificaron, en términos generales, como positivas las estadísticas del operativo de tránsito durante el Carnaval.

