Ministerio de Economía y Finanzas confirma intento de hackeo a su sistema informático

<i>El </i><i><b>Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</b></i><i> informa a la ciudadanía que hoy se detectó un</i><i><b> incidente de posible software malicioso</b></i><i> en una de las estaciones de trabajo del Ministerio</i>, dice el comunidado publicado por la entidad. En la misma nota, el MEF aseguró que <i>'los protocolos de seguridad establecidos se activaron de manera inmediata y se reforzaron las medidas preventivas en todo el sistema informático para contener la intrusión'.</i>Diferentes cuentas en redes sociales aseguraron que se había logrado robar 1.5TB de información del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.No obstante, la entidad lo descartó e informó '<i>que ninguno de los sistemas centrales y plataformas del MEF han sido comprometidos y continúan operando con total normalidad'.</i><i>El MEF reafirma su compromiso de salvaguardar los datos institucionales y personales y reitera que está adoptando todas las acciones necesarias conforme las mejores prácticas de la industria para mitigar riesgos y prevenir futuros incidentes, </i>puntualiza la nota.