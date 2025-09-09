Ministerio de Economía y Finanzas confirma intento de hackeo a su sistema informático

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa a la ciudadanía que hoy se detectó un incidente de posible software malicioso en una de las estaciones de trabajo del Ministerio, dice el comunidado publicado por la entidad.

En la misma nota, el MEF aseguró que “los protocolos de seguridad establecidos se activaron de manera inmediata y se reforzaron las medidas preventivas en todo el sistema informático para contener la intrusión”.

Diferentes cuentas en redes sociales aseguraron que se había logrado robar 1.5TB de información del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.

No obstante, la entidad lo descartó e informó “que ninguno de los sistemas centrales y plataformas del MEF han sido comprometidos y continúan operando con total normalidad”.

El MEF reafirma su compromiso de salvaguardar los datos institucionales y personales y reitera que está adoptando todas las acciones necesarias conforme las mejores prácticas de la industria para mitigar riesgos y prevenir futuros incidentes, puntualiza la nota.