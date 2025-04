Ministra Molinar advierte que ‘el que no trabaja no cobra’

Molinar reconoció el derecho a protesta de los docentes, pero se mantuvo firme en que puede haber descuentos a quiénes no trabajen. “Si tú no trabajas y si yo no trabajo, tampoco cobro. Creo que es una norma de vida y es coherencia. Si tú asumes una lucha y una causa, tú tienes que saber que eso tiene consecuencias. Eso yo creo que no tiene por qué discutirse”, señaló.