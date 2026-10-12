Ministro de Salud responde a la protesta de pacientes renales y asegura que los 405 están reubicados

Los pacientes de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás cerraron este lunes 12 de octubre la avenida Balboa, para exigir respuestas sobre la continuidad de sus tratamientos tras las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 9 de octubre. La protesta se produjo luego de la suspensión temporal del servicio en el antiguo edificio de Maternidad del hospital, que fue desalojado de manera preventiva tras detectarse mayores vibraciones en la estructura después del movimiento sísmico. Los pacientes denunciaron que, al presentarse en las instalaciones, todavía no tenían certeza sobre dónde recibirían las sesiones ni cómo se garantizaría la continuidad de la atención. La falta de información generó preocupación entre quienes aseguran llevar varios días sin recibir el tratamiento.

Pacientes denuncian falta de información

Delves Quirós, uno de los pacientes, explicó a La Estrella de Panamá que aguardaban una respuesta de las autoridades sobre la posibilidad de ser trasladados a otros hospitales para continuar con sus sesiones. “Nosotros queremos saber qué es lo que nos van a decir, qué es lo que van a hacer con nosotros”, manifestó, al expresar su preocupación por el futuro de los pacientes y del personal que trabajaba en las instalaciones afectadas. Por su parte, Sheray Alonso, paciente de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás, señaló que los problemas de infraestructura del edificio eran anteriores al terremoto. También relató que permaneció conectada a una máquina cuando ocurrió el sismo y que el personal de enfermería no podía desconectar a todos los pacientes de inmediato. Alonso aseguró que llevaba varios días sin recibir hemodiálisis y advirtió sobre las consecuencias que puede tener la interrupción del tratamiento, entre ellas la acumulación de líquidos y toxinas.

Boyd Galindo asegura que los pacientes fueron reubicados