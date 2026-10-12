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Ministro de Salud responde a la protesta de pacientes renales y asegura que los 405 están reubicados

Los pacientes piden a las autoridades que precisen las alternativas de atención .
Los pacientes piden a las autoridades que precisen las alternativas de atención . Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 12/10/2026 12:40
Los pacientes exigieron respuestas tras la suspensión del servicio. Boyd Galindo aseguró que los 405 fueron reubicados y acusó de desinformación

Los pacientes de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás cerraron este lunes 12 de octubre la avenida Balboa, para exigir respuestas sobre la continuidad de sus tratamientos tras las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La protesta se produjo luego de la suspensión temporal del servicio en el antiguo edificio de Maternidad del hospital, que fue desalojado de manera preventiva tras detectarse mayores vibraciones en la estructura después del movimiento sísmico.

Los pacientes denunciaron que, al presentarse en las instalaciones, todavía no tenían certeza sobre dónde recibirían las sesiones ni cómo se garantizaría la continuidad de la atención. La falta de información generó preocupación entre quienes aseguran llevar varios días sin recibir el tratamiento.

Pacientes denuncian falta de información

Delves Quirós, uno de los pacientes, explicó a La Estrella de Panamá que aguardaban una respuesta de las autoridades sobre la posibilidad de ser trasladados a otros hospitales para continuar con sus sesiones.

“Nosotros queremos saber qué es lo que nos van a decir, qué es lo que van a hacer con nosotros”, manifestó, al expresar su preocupación por el futuro de los pacientes y del personal que trabajaba en las instalaciones afectadas.

Por su parte, Sheray Alonso, paciente de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás, señaló que los problemas de infraestructura del edificio eran anteriores al terremoto.

También relató que permaneció conectada a una máquina cuando ocurrió el sismo y que el personal de enfermería no podía desconectar a todos los pacientes de inmediato.

Alonso aseguró que llevaba varios días sin recibir hemodiálisis y advirtió sobre las consecuencias que puede tener la interrupción del tratamiento, entre ellas la acumulación de líquidos y toxinas.

Pacientes de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás.
Pacientes de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Boyd Galindo asegura que los pacientes fueron reubicados

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó este lunes que los 405 pacientes que recibían hemodiálisis en el Hospital Santo Tomás fueron reubicados en distintas áreas para garantizar la continuidad de sus tratamientos, luego de que se clausurara el edificio afectado por el terremoto del 9 de octubre.

“De una vez se localizaron los 405 pacientes de diálisis y se distribuyeron en diferentes áreas donde ya están siendo atendidos”, sostuvo el ministro en una entrevista para TVN Noticias, quien aseguró que la reubicación se coordinó desde el día anterior.

Boyd Galindo calificó de “manipulación” la información que, según él, circuló entre los pacientes la difusión mensajes que generaron preocupación sobre la continuidad de las sesiones.

El ministro dijo que comprendía la reacción de los pacientes ante la posibilidad de quedarse sin tratamiento, pero insistió en que, según las autoridades, todos estaban cubiertos.

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