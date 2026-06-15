Minsa advierte retos presupuestarios para cumplir con la Ley Salud 24/7

El viceministro de Salud, Dr. Manuel Zambrano Chang, reaccionó a la reciente aprobación de la Ley Salud 24/7, que busca ampliar los horarios de atención en los centros de salud del país. Si bien reconoció que ya existen instalaciones con horarios extendidos, señaló que la nueva normativa obliga a expandir este modelo a más establecimientos, lo cual dependerá de estudios de demanda y criterios técnicos.<i><b>'Poco a poco vamos a ir cumpliendo con lo que la ley nos ordena, así que le daremos prioridad a donde la demanda sea más exigente'</b></i>, afirmó.