Minsa advierte retos presupuestarios para cumplir con la Ley Salud 24/7

El viceministro de Salud, Dr. Manuel Zambrano Chang, reaccionó a la reciente aprobación de la Ley Salud 24/7, que busca ampliar los horarios de atención en los centros de salud del país. Si bien reconoció que ya existen instalaciones con horarios extendidos, señaló que la nueva normativa obliga a expandir este modelo a más establecimientos, lo cual dependerá de estudios de demanda y criterios técnicos. “Poco a poco vamos a ir cumpliendo con lo que la ley nos ordena, así que le daremos prioridad a donde la demanda sea más exigente”, afirmó.

Disponibilidad

El funcionario advirtió que la implementación enfrenta limitaciones financieras. Explicó que, aunque la población exige atención inmediata y disponibilidad de servicios las 24 horas, “todo tiene un costo” y será necesario que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) otorgue los presupuestos suficientes para cubrir estas demandas. Actualmente, el Ministerio de Salud mantiene compromisos pendientes de pago con internos y funcionarios, cuyo salario solo está asegurado hasta el 30 de junio. Para el resto del año, indicó, será necesario solicitar créditos adicionales. “Todos queremos que se ofrezca la atención, pero también hay que tener los recursos para poderla dar. Es importante tener mucha mesura y cuidado con todo esto”, subrayó. Zambrano Chang también pidió que, en los procesos de recortes presupuestarios anuales, el Minsa sea evaluado con métricas distintas a otros ministerios, dado que sus déficits impactan directamente en servicios esenciales como transporte de pacientes, ambulancias y la salud de la población.

La norma