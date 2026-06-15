‘Para no creer’: la prensa mundial liquida a España tras su empate con Cabo Verde

La selección de España comenzó el Mundial 2026 con un inesperado tropiezo y las reacciones no tardaron en llegar. El empate sin goles ante una debutante Cabo Verde provocó una ola de críticas en medios españoles e internacionales, que cuestionaron el juego del equipo de Luis de la Fuente y hablaron de una actuación sin ideas, lenta y carente de pegada. Lo que en la previa parecía un estreno cómodo para una de las favoritas al título terminó convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la primera fase del torneo. España dominó la posesión y generó ocasiones, pero fue incapaz de romper el orden defensivo del conjunto africano, que celebró el 0-0 como una victoria histórica.

“Para no creer”: los titulares que golpean a La Roja

Uno de los análisis más contundentes fue el recopilado por El Debate, que destacó cómo medios de distintos países coincidieron en señalar el decepcionante nivel mostrado por la vigente campeona de Europa. El diario resumió el sentimiento general con una frase demoledora: “Para no creer”. La prensa española tampoco tuvo contemplaciones. Algunos medios calificaron el empate como un resultado “inaceptable” para una selección que llegaba con etiqueta de candidata al título y que terminó chocando contra una defensa organizada y un inspirado portero rival.

“Unas islas nos han avergonzado”

Uno de los titulares que más repercusión ha generado es el publicado por Fox Sports México, que resumió el malestar de buena parte de la prensa española con una frase que rápidamente se hizo viral: “Unas islas nos han avergonzado”. El medio destaca que en España “no dan crédito” a que una selección llamada a pelear por el Mundial no haya podido marcarle a un equipo que disputa su primera Copa del Mundo. Las críticas también apuntan a la propuesta táctica del seleccionador Luis de la Fuente y a la decisión de dejar inicialmente en el banquillo a jugadores desequilibrantes como Lamine Yamal, cuya entrada en la segunda mitad no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido.

Falta de velocidad, profundidad y gol

La decepción no solo se reflejó en los titulares de los medios, sino también entre los aficionados. Tras el pitazo final, las redes sociales se llenaron de mensajes cuestionando la lentitud del juego español y la falta de capacidad para romper el bloque defensivo de Cabo Verde. Expresiones como “hay que correr más”, “falta velocidad” y “nadie encara” dominaron las reacciones de los seguidores de La Roja, que esperaban un estreno muy distinto. Incluso el propio Luis de la Fuente admitió después del encuentro que a su equipo le faltó “frescura y finura”, aunque defendió que el grupo mantiene una racha positiva y aún tiene margen para reaccionar en el torneo.

Cabo Verde, la gran sorpresa del Mundial