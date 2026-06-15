‘Para no creer’: la prensa mundial liquida a España tras su empate con Cabo Verde

La selección de <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-espana">España</a></b> comenzó el <b><a href="/tag/-/meta/mundial-2026">Mundial 2026</a></b> con un inesperado tropiezo y las reacciones no tardaron en llegar. El empate sin goles ante una debutante <b><a href="/tag/-/meta/seleccion-cabo-verde">Cabo Verde</a></b> provocó una ola de críticas en medios españoles e internacionales, que cuestionaron el juego del equipo de<b> Luis de la Fuente</b> y hablaron de una actuación sin ideas, lenta y carente de pegada.Lo que en la previa parecía un estreno cómodo para una de las favoritas al título terminó convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la primera fase del torneo. España dominó la posesión y generó ocasiones, pero fue incapaz de romper el orden defensivo del conjunto africano, que celebró el<b> 0-0 </b>como una victoria histórica.