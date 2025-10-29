Minsa rechaza creación de patronatos para administración de hospitales regionales

La <b>Comisión de Salud de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> mantiene actualmente en discusión tres iniciativas que buscan modificar el modelo de gestión hospitalaria a través de la creación de patronatos. Los proyectos en debate son: el <b>Proyecto de Ley 95</b>, que crearía el Patronato del <b><a href="/tag/-/meta/hospital-nicolas-solano">Hospital Nicolás A. Solano</a></b>; el <b>Proyecto de Ley 419</b>, enfocado en el Patronato del <b>Hospital Regional de Azuero Anita Moreno</b>, en la provincia de Los Santos; y el <b>Anteproyecto de Ley 275</b>, que establecería el Patronato del <b>Hospital Multimodal Integrado de la provincia de Colón.</b>En respuesta a la discusión de estas propuestas, el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> ha emitido un comunicado oficial, manifestando su postura en contra de la creación de estos entes para la administración de al menos dos de los hospitales. El Minsa declaró que <i>'no considera justificada la creación de patronatos para la administración de los hospitales Anita Moreno, en la provincia de Los Santos, y Nicolás A. Solano, en La Chorrera'.</i>