Minsa rechaza creación de patronatos para administración de hospitales regionales

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional mantiene actualmente en discusión tres iniciativas que buscan modificar el modelo de gestión hospitalaria a través de la creación de patronatos. Los proyectos en debate son: el Proyecto de Ley 95, que crearía el Patronato del Hospital Nicolás A. Solano; el Proyecto de Ley 419, enfocado en el Patronato del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, en la provincia de Los Santos; y el Anteproyecto de Ley 275, que establecería el Patronato del Hospital Multimodal Integrado de la provincia de Colón.

En respuesta a la discusión de estas propuestas, el Ministerio de Salud (Minsa) ha emitido un comunicado oficial, manifestando su postura en contra de la creación de estos entes para la administración de al menos dos de los hospitales. El Minsa declaró que “no considera justificada la creación de patronatos para la administración de los hospitales Anita Moreno, en la provincia de Los Santos, y Nicolás A. Solano, en La Chorrera”.