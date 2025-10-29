  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional
PANAMÁ

Minsa rechaza creación de patronatos para administración de hospitales regionales

El Hospital Nicolás A. Solano, centro médico que ofrece atención en la provincia de Panamá Oeste.
El Hospital Nicolás A. Solano, centro médico que ofrece atención en la provincia de Panamá Oeste. Minsa
Por
Kathyria Caicedo
  • 29/10/2025 13:21
Actualmente, en la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se mantienen en discusión tres proyectos que buscan crear patronatos para administrar hospitales regionales.

La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional mantiene actualmente en discusión tres iniciativas que buscan modificar el modelo de gestión hospitalaria a través de la creación de patronatos. Los proyectos en debate son: el Proyecto de Ley 95, que crearía el Patronato del Hospital Nicolás A. Solano; el Proyecto de Ley 419, enfocado en el Patronato del Hospital Regional de Azuero Anita Moreno, en la provincia de Los Santos; y el Anteproyecto de Ley 275, que establecería el Patronato del Hospital Multimodal Integrado de la provincia de Colón.

En respuesta a la discusión de estas propuestas, el Ministerio de Salud (Minsa) ha emitido un comunicado oficial, manifestando su postura en contra de la creación de estos entes para la administración de al menos dos de los hospitales. El Minsa declaró que “no considera justificada la creación de patronatos para la administración de los hospitales Anita Moreno, en la provincia de Los Santos, y Nicolás A. Solano, en La Chorrera”.

Según la entidad, un cambio en la forma de gestión, pasando del actual Consejo Directivo a un Patronato, podría acarrear “una serie de desventajas y desafíos administrativos, los cuales podrían afectar la estabilidad, el enfoque público y la equidad en el acceso a la atención”. El Ministerio enfatizó su preocupación sobre la coordinación interinstitucional, señalando que “una de las desventajas más importantes sería que un patronato, al tener mayor autonomía en la gestión financiera y administrativa, podría generar una desvinculación de la coordinación interinstitucional efectiva que actualmente existe en la región”.

Minsa defiende modelo actual del manejo de hospitales públicos

El Minsa sostiene que no encuentra “razones técnicas suficientes que justifiquen sustituir el modelo de gestión pública en los hospitales Anita Moreno y Nicolás A. Solano, regulados y fiscalizados por un Consejo Directivo conforme a la Ley 36 de abril de 2011, por la figura de un patronato”.

La defensa del Ministerio se basa en la eficacia del sistema actual, asegurando que “el modelo actual ha demostrado ser eficiente en la provisión de servicios de salud, garantizando acceso equitativo, atención oportuna y una coordinación efectiva con otras entidades del sector salud, en particular con la Caja de Seguro Social”. Además, afirman que este modelo de gestión ha impulsado la modernización de ambos hospitales, permitiendo “mejorar sus infraestructuras y optimizar los servicios médicos y quirúrgicos, ajustándose a la capacidad del recurso humano disponible”.

VIDEOS
Lo Nuevo