Monumento chino: Sinaproc reitera que la evaluación técnica no avalaba la demolición de las estructuras

El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, aclaró este martes 30 de diciembre que la institución no recomendó la demolición del monumento a la comunidad china, ubicado en el mirador del puente de las Américas, sino trabajos de reparación, tras una evaluación técnica realizada a mediados de este año.

“La recomendación fue reparación, no demolición”, afirmó Smith, al explicar que, según el análisis efectuado, la estructura principal se mantenía funcional, incluyendo columnas y otros elementos de soporte.

Smith detalló a Telemetro Reporta que el monumento, demolido la noche de este viernes 27 de diciembre, estaba compuesto por tres estructuras, de las cuales solo una presentaba afectaciones visibles, mientras que las otras dos no mostraban daños apreciables ni observables durante la inspección técnica.

El funcionario precisó que el problema identificado estaba en la parte superior de la estructura, donde algunos salientes se estaban desprendiendo, lo que representaba un riesgo potencial para las personas que transitaban por el área.

Además, Smith indicó que el primer reporte fue recibido en junio, a través de un aviso ciudadano, y posteriormente se registró una solicitud formal por parte de la Alcaldía de Arraiján.

Como medida preventiva, Sinaproc procedió a delimitar la zona afectada, colocando cintas perimetrales para restringir el paso y reducir riesgos.

En cuanto al estudio técnico, Smith confirmó que sí se realizó una evaluación, la cual, según estimó, se llevó a cabo en el mes de julio, aunque señaló que la fecha exacta debe ser verificada en los registros oficiales.