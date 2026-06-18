MOP cancela licitación de $25 millones para obras viales en David

Aunque la resolución expone las razones legales que sustentan la cancelación, la decisión abre interrogantes sobre el futuro del proyecto.Entre ellas destacan cuáles son las modificaciones que el MOP considera necesarias y en qué medida alterarán el alcance originalmente planteado.También surge la pregunta de por qué esos ajustes no fueron incorporados antes de la publicación del pliego de cargos y cuánto tiempo tomará la reformulación de los términos de referencia para convocar una nueva licitación.La cancelación implica además un retraso para una obra concebida para mejorar la movilidad urbana en una de las ciudades con mayor crecimiento económico y demográfico del país.Mientras el proyecto se redefine, los problemas de congestión vehicular que afectan diversos puntos de David continuarán sin una solución estructural a corto plazo.