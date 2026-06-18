MOP cancela licitación de $25 millones para obras viales en David

La promesa de mejorar uno de los principales corredores viales de Chiriquí quedó, por ahora, en pausa. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) canceló la licitación para la rehabilitación de la vía CPA-David-Frontera y la construcción de intercambiadores viales en la ciudad de David, un proyecto valorado en $25 millones que buscaba aliviar la congestión vehicular en varios puntos críticos de la capital chiricana. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución DIAC-UAL-016-2026, emitida el 15 de junio de 2026, mediante la cual la entidad rechazó todas las propuestas recibidas y ordenó la cancelación del acto público correspondiente a la Licitación por Mejor Valor N.° 2026-0-09-0-04-LV-009235. La medida llama la atención porque el proceso sí atrajo el interés de empresas constructoras con experiencia en obras de infraestructura y porque las dos ofertas económicas presentadas se ubicaron por debajo del precio de referencia fijado por la propia institución.

Dos ofertas millonarias

Durante el acto de licitación se presentaron dos consorcios. El Consorcio C&T David, integrado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Global Holding Corp., ofertó $21,046,900. Por su parte, el Consorcio Enlaces Viales de Panamá, conformado por Bagatrac, S.A. y Constructora Meco, S.A., presentó una propuesta por $22,219,064.24. Ambas ofertas resultaron inferiores al presupuesto de referencia establecido por el MOP en $25 millones. La propuesta más baja representó una diferencia de $3,953,100 respecto al monto estimado por la entidad, mientras que la segunda oferta se ubicó $2,780,935.76 por debajo del precio de referencia. Sin embargo, ninguno de los participantes llegó a la etapa de una posible adjudicación.

Un proyecto estratégico para Chiriquí

La obra contemplaba mucho más que la rehabilitación de una carretera. De acuerdo con el pliego de cargos, el contratista debía encargarse del estudio, diseño, construcción y mantenimiento de la vía CPA-David-Frontera, además de desarrollar una serie de soluciones viales destinadas a mejorar la movilidad en la ciudad de David. Entre las intervenciones previstas figuraban retornos elevados en el área hospitalaria, un doble retorno circular en el sector de COPAMA, puentes vehiculares, pasos peatonales y obras complementarias de drenaje y señalización. La iniciativa formaba parte de los esfuerzos para modernizar la infraestructura vial de la provincia y responder al crecimiento urbano y comercial que registra la región occidental del país. El proyecto incluía además un periodo de construcción de 730 días calendario y una fase de mantenimiento de 36 meses, lo que convertía el contrato en una de las intervenciones viales más importantes previstas para Chiriquí.

El Ministerio de Obras Públicas canceló la contratación de una obra valorada en $25 millones al considerar necesarios cambios sustanciales en el diseño.

¿Por qué se canceló la licitación?

La explicación oficial se encuentra en la resolución emitida por el MOP. Según el documento, la entidad concluyó que el alcance originalmente licitado requería modificaciones sustanciales para cumplir adecuadamente los objetivos institucionales y atender las necesidades públicas asociadas al proyecto. La resolución señala que los cambios afectarían aspectos fundamentales como las especificaciones técnicas, las cantidades de obra, la metodología de ejecución y los resultados esperados. La entidad también sostuvo que mantener las condiciones originales podría comprometer la eficacia de la inversión pública. Con base en estos argumentos, el MOP invocó las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas que permiten rechazar propuestas y cancelar actos de selección de contratista cuando existan razones de orden público o interés social debidamente justificadas.

Un proceso exigente

La licitación establecía requisitos técnicos, financieros y profesionales de alto nivel. Los participantes debían acreditar experiencia en proyectos de estudio, diseño y construcción por al menos $25 millones, además de demostrar antecedentes en la ejecución de intercambiadores viales y puentes de gran longitud. También se exigía personal especializado, capacidad financiera comprobada, disponibilidad de maquinaria pesada y la presentación de un anteproyecto detallado con estudios técnicos, análisis de tránsito y propuestas de diseño. Estas exigencias limitaron la participación a empresas con amplia trayectoria en infraestructura.

Las interrogantes que deja la decisión