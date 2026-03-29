Moradores de Chanis y Campo Limbergth exigen soluciones ante crítico caos vehicular

Los residentes de las barriadas de Chanis y Campo Limbergth expresaron su creciente preocupación por el congestionamiento vehicular que afecta diariamente a estas comunidades, especialmente durante las horas pico, una situación que ha deteriorado significativamente su calidad de vida.

En busca de respuestas, moradores sostuvieron una reunión con diputados del circuito, autoridades locales y representantes de la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de plantear alternativas que permitan aliviar el “tranque descomunal” que se registra en la zona.

Durante el encuentro, los residentes señalaron que el desarrollo del Corredor Sur y el crecimiento acelerado de Costa del Este han incidido directamente en el aumento del tráfico en estas barriadas.

Indicaron que, en muchos casos, enfrentan dificultades incluso para salir o ingresar a sus viviendas, debido al riesgo de accidentes o a situaciones de hostilidad por parte de conductores que utilizan las calles como rutas alternas.

Las posibles soluciones han generado división entre los propios vecinos. Mientras un grupo propone habilitar nuevas entradas al Corredor Sur para mejorar la circulación, otros se oponen al considerar que esta medida podría agravar el problema dentro de la comunidad.

Otro punto crítico abordado fue el congestionamiento en las inmediaciones del Colegio Brader, donde diariamente se concentran numerosos vehículos durante la entrada y salida de estudiantes, provocando embotellamientos adicionales.

El diputado Javier Sucre, quien participó en la reunión, señaló que, si bien el Corredor Sur influye en el flujo vehicular, el principal problema radica en el alto volumen de personas que se desplazan hacia Costa del Este, muchas de las cuales no residen en el área.

Según explicó, aproximadamente siete de cada diez vehículos que transitan por estas barriadas en horas pico tienen como destino esa zona o provienen de ella.

El diputado también subrayó que medidas como la demarcación de líneas amarillas o la prohibición de estacionamientos no atacan el problema de fondo, ya que los residentes tienen derecho a estacionar frente a sus viviendas. Sin embargo, esta práctica se ve limitada por el constante tránsito de conductores externos.

Finalmente, se planteó la necesidad de impulsar campañas de concienciación dirigidas a los conductores, con el fin de promover el respeto a los límites de velocidad, el derecho de paso de los residentes y la convivencia en áreas residenciales donde habitan niños y adultos mayores.

Por el momento, los moradores esperan que las autoridades logren consensuar medidas efectivas que permitan devolver la tranquilidad a estas comunidades.