Israel impide celebración de Misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

En su nuevo comunicado, las instituciones eclesiales recordaron que los líderes de las Iglesias han cumplido con todas las restricciones impuestas desde el inicio del conflicto. Consideraron que impedir la entrada del Patriarca y del Custodio constituye una medida<b> 'manifiestamente irrazonable y sumamente desproporcionada'</b>, además de<b> 'precipitada y fundamentalmente errónea'.</b>Expresaron su profundo pesar a los fieles cristianos en Tierra Santa y en todo el mundo por la imposibilidad de orar en uno de los días más sagrados del calendario cristiano.