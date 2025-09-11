Mulino habla sobre los corredores, el precio del arroz y los ataques de Israel

En 2010, el entonces presidente Ricardo Martinelli prometió que los corredores serían gratis luego de diez años. Este jueves 11 de septiembre de 2025, el ahora presidente José Raúl Mulino manifestó que la concesión se extenderá por 30 años más.'Los corredores no se han terminado de pagar', reconoció el mandatario durante su conferencia semanal en la Presidencia de la República. 'Y por supuesto es una deuda que tenemos que manejar con el tiempo para poder pagarla porque es una emisión de bonos en parte lo que respaldó la compra de esos corredores', añadió.De acuerdo al informe financiero de 2024 publicado por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), la institución tiene una deuda de 558,2 millones de dólares en bonos por pagar. A eso, se le suman 11,7 millones de dólares en indemnizaciones pendientes y 4,3 millones de dólares en intereses e impuestos acumulados.'Tenemos que maniobrar dentro de la estrechez fiscal del Estado para cumplir nuestras obligaciones. Y una de esas formas es pasar un poco más adelante el momento de cumplimiento de las distintas etapas de saldo', justificó Mulino. 'El corredor no está saldo. Está lejos de poderse pagar. No podemos en este momento dar gratis el corredor a nadie', señaló.El impago de peajes es uno de los lastres que arrastra ENA. Hay 15 millones de dólares en cuentas por cobrar de peajes, de los cuáles 6,8 millones de dólares corresponden a Transporte Masivo de Panamá, S.A. (MiBus). El mandatario apuntó que aunque no tiene una fecha para la terminación de la extensión a Pacora, se está trabajando en distintas expansiones particularmente a Colón que espera se pueda estar lista 'en dos o tres años'.