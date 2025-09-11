CNRE se alista para debatir el polémico fuero penal electoral

La Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) entrará la próxima semana en una fase decisiva de su trabajo con el inicio del cuarto bloque de discusiones, que pondrá sobre la mesa el debate en torno al fuero electoral, una de las figuras jurídicas más polémicas y cuestionadas dentro del sistema político panameño.

En la sesión realizada este jueves, los comisionados resolvieron posponer el debate del artículo 204, que trata sobre el financiamiento electoral, a petición del Foro Ciudadano.

La idea, explicaron, es abordar este tema hacia el final del proceso de reformas debido a su complejidad e impacto en la transparencia de las campañas políticas.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE) al cerrar la jornada, anunció que la próxima sesión estará dedicada a abrir formalmente la cuarta etapa de análisis, centrada en el fuero electoral.

El siguiente encuentro se programó para el 18 de septiembre, fecha en la que se retomarán los trabajos de la comisión.

El fuero electoral ha sido, por años, objeto de debate entre partidos, candidatos, juristas y organizaciones civiles.

Sus defensores sostienen que garantiza la igualdad en la contienda política al proteger a candidatos y dirigentes de acciones judiciales que puedan entorpecer su participación. Sin embargo, sus críticos lo señalan como un mecanismo de impunidad, utilizado para evadir procesos judiciales y blindar a figuras políticas bajo investigaciones.