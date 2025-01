Mulino reclama lentitud en proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social

El país, agregó, tendría “un crecimiento muy pobre del empleo, al igual que una mayor inestabilidad, lo que aumentaría la indigencia y se disminuiría el combate de la pobreza y las pensiones no estarían ajustadas al costo de la vida, toda vez que el programa de beneficio definido de la CSS tiene un flujo de caja negativo.

Esta ley, dijo Mulino, es fundamental para que Panamá mantenga el grado de inversión, asunto en el cual Chapman se refirió a los efectos de no aprobarla, pese a haber transcurrido cinco meses de discusión.

Afirmó que como gobierno había hecho lo correcto con una iniciativa “impopular”, porque no estaba considerando una “posible reelección ni populismo electorero”, aclarando que “tampoco voy a pagar rescate por el secuestro en que se encuentra esa ley”.

Cuestionó que el tiempo de discusión en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional había sido mayor a lo que ocupó elaborar el proyecto, pero que, a pesar de la demora en la participación, “aún no sabemos qué aportó en concreto”.

Antes de retirarse, el mandatario manifestó que “las propuestas financieras requieren sustentos, no es hacer listas de supermercados o cartas al Niño Dios”.

Cuestionamientos

Además del incremento de la edad de jubilación de forma escalonada que genera rechazo en 80.7 %, otro de los puntos de los cuales hay mayor desaprobación, en 73.3 %. es el hecho de que las inversiones de la CSS puedan estar en fondos extranjeros, reveló una encuesta de La Estrella de Panamá.

Consultado por La Decana respecto a cuántos de estos fondos de inversión se colocarían en el extranjero y cómo se elegiría el administrador, Chapman dijo que “le gustaría que todos los ahorros estén en el país”.

No obstante, dijo que no sería posible porque la propuesta presentada conlleva a un ahorro en el que eventualmente la economía panameña no tendrá la capacidad de absorber.

Expuso como ejemplo el manejo de fondos que ocurren el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos en el que se contrata a administradores de fondos a través de licitaciones “transparentes” y concursos públicos “con las mejores condiciones, preservando capital”, lo que pudiera ocurrir con las inversiones de la CSS.

Este punto es inquietante, señaló el expresidente del Colegio de Economistas, Raúl Moreira, por el cobro “extraordinario” que efectúan estas agencias en otros países, y eso hay que informarlo.

Además, para el también docente de economía, la constante descalificación del Ejecutivo a otras propuesta distintas a la oficial aumenta el conflicto.

“El único responsable de que el proyecto se haya estancado” es el gobierno, porque se reforma toda la CSS y no solo su programa de Invalidez, Vejez y Muerte, por lo que “sería imposible su aprobación a la carrera” por presiones.

Las distintas bancadas de la Asamblea Nacional reaccionaron ante este pronunciamiento. El diputado independiente Betserai Richards reclamó que era inaceptable que se dijera que el proyecto está “secuestrado”.

Entre otras voces, de la coalición Vamos, la diputada Yarelis Rodríguez manifestó que el Legislativo se está tomando el tiempo necesario para analizar las propuestas.

Incluso el diputado Luis Eduardo Camacho, del oficialista Realizando Metas, cuestionó a Chapman y los señalamientos del gobierno.