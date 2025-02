Mulino sanciona la ley que autoriza traslado de fondos a la CSS para pagar jubilaciones

El presidente José Raúl Mulino sancionó este jueves 13 de febrero la Ley No. 461, que autoriza la transferencia temporal de fondos al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS) para cumplir con el pago de las jubilaciones y pensiones.

Mulino sancionó esta ley luego que fuera aprobado en tercer debate el proyecto de ley No. 186, el cual presentó en nombre del Ejecutivo el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Lea aquí: La ley No. 461 del 13 de febrero de 2025

En el segundo artículo de la norma se detalló que se autoriza la transferencia de recursos financieros a la CSS desde el presupuesto asignado a las diferentes dependencias del Estado por un monto de hasta 91 millones 620 mil 25 dólares, “de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria para la vigencia fiscal de 2025.

Además, la transferencia de los fondos extraordinarios deberá llevarse a cabo “en un plazo no mayor de 10 días hábiles, contado a partir de la promulgación de la presente ley”.

Durante el segundo debate del proyecto de ley No. 186 los diputados de las diferentes bancadas acordaron incluir el artículo No. 5, en el que se destacó que “los fondos para la ejecución de la presente ley no podrán provenir de los destinados a inversión de las diferentes instituciones del Estado.

Luego que Mulino sancionó la nueva norma en la tarde de este jueves se publicó en la Gaceta Oficial No. 30218-A.