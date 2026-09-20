Mulino veta el proyectos de ley sobre descuentos a jubilados y objeta reglamento interno de la Asamblea

El presidente de la República, José Raúl Mulino, vetó el proyecto de ley 226 relacionado a mayores descuentos a jubilados y objeto parcialmente el proyecto de ley 594 sobre las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional.

A través de una carta enviada a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, Mulino señaló que “aunque el proyecto de ley 226 persigue un objetivo social legítimo, sus disposiciones vulneran lo establecido en la legislación y en la Constitución Nacional”.

El proyecto de ley 226 de 2025, buscaba modificar y adicionar artículos a la Ley 6 de 1987 sobre beneficios a jubilados, pensionados y la tercera edad.

Sobre las reformas a la Asamblea, el mandatario detalló que fue objetado parcialmente por razones de inaxequibles e inconvenientes, ya que un total de nueve artículos del texto han sido objetados.