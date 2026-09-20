Panamá celebra los 17 años del Águila Harpía y pone el foco sobre su preservación

Este domingo, cientos de familias se reunieron en el Jardín Botánico Summit para celebrar los 17 años de vida de “Panamá”, el águila harpía que se ha convertido en uno de los principales atractivos del parque y en un símbolo de la conservación de esta especie en el país. “Panamá” nació el 22 de septiembre de 2009 en el Zoo Miami, Estados Unidos, y llegó al Jardín Botánico Summit el 15 de junio de 2016, como resultado de las gestiones realizadas por el Patronato de Amigos del Águila Harpía y la administración alcaldicia. Como parte de la celebración, las familias participaron en un Eco Intercambio, visitaron stands ambientales y disfrutaron de actividades infantiles, recorridos recreativos y una zona cultural y gastronómica.

La jornada también incluyó el Summit Xtremo, con tirolesa, parque de cuerdas y pared de escalar, además de una Zona Agua con inflables y deslizadores acuáticos para los niños. Uno de los momentos centrales de la actividad fue el tradicional “Cumpleaños feliz” que los visitantes cantaron a Panamá, una celebración que cada año reúne a personas interesadas en conocer y proteger a esta imponente ave.

Una especie bajo protección

Más allá de la celebración, la presencia de Panamá en Summit tiene un propósito educativo: acercar a la población a la importancia de conservar el águila harpía, considerada una especie vulnerable y amenazada por la pérdida de su hábitat. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) es la entidad rectora de la conservación de la vida silvestre en Panamá y desarrolla acciones, planes y programas dirigidos a proteger especies en peligro de extinción, entre ellas el águila harpía. Estas acciones incluyen educación ambiental, actualización del marco legal, así como apoyo a organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio y monitoreo del estado de conservación de la especie. De acuerdo a los últimos censos, elaborados a partir de mapas de cobertura boscosa y núcleos demográficos, estiman en 227 parejas la población de águilas harpías en Panamá. Los principales núcleos se encuentran en Darién, el Parque Nacional Chagres y el Bosque Protector de Palo Seco, en Bocas del Toro. Esta cifra es considerada aceptable tomando en cuenta el tamaño territorial de Panamá frente a otros países de Suramérica con extensiones boscosas mucho mayores. Panamá, además, mantiene la población de águilas harpías más grande y mejor conservada de Centroamérica.

El ser humano, la principal amenaza

Aunque el águila harpía cuenta con amplias medidas de protección, sus principales amenazas están relacionadas con las actividades humanas. La destrucción y el deterioro de los bosques representan el principal riesgo para la especie.

Entre las actividades que afectan su hábitat se encuentran la deforestación vinculada a la producción agropecuaria, la extracción de madera y la caza ilegal. Los primeros meses de vida también representan una etapa crítica para los ejemplares jóvenes. Los primeros cuatro meses son especialmente difíciles, debido a que las crías comienzan a ejercitarse, abrir sus alas y realizar sus primeros saltos. El riesgo es mayor porque los nidos suelen encontrarse a alturas de al menos 50 metros, por lo que una caída puede resultar mortal.

Los casos de tenencia ilegal de águilas harpías son poco frecuentes. Sin embargo, el MiAmbiente ha atendido en el pasado ejemplares juveniles que cayeron de sus nidos y algunos individuos que presentaban lesiones causadas por proyectiles. En estos últimos casos, no fue posible determinar quiénes fueron los responsables.

El ave nacional de Panamá

El águila harpía fue declarada oficialmente Ave Nacional de Panamá mediante la Ley 18 del 10 de abril de 2002. La legislación contempla sanciones para quienes capturen, trafiquen, dañen o causen la muerte de ejemplares, así como para quienes afecten sus crías, huevos o nidos. La normativa de vida silvestre también establece mecanismos de protección para las especies protegidas, mientras que la legislación penal contempla sanciones por delitos contra la fauna y el ambiente.