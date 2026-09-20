‘No hay nada sobre ese tema’: Mulino desmiente protestas indígenas por proyecto minero en Cerro Colorado

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó este domingo las versiones que circulan sobre supuestas manifestaciones indígenas vinculadas a un proyecto minero en Cerro Colorado, en la comarca Ngäbe-Buglé. “He visto unas agrupaciones indígenas protestando por un proyecto minero en Cerro Colorado. ¡Absolutamente falso! No hay nada sobre ese tema”, afirmó el mandatario. Mulino subrayó que actualmente no existe ningún plan minero en esa zona y calificó como infundadas las denuncias que han circulado en medios y redes sociales. Reiteró que su administración mantiene una política de transparencia en torno a los proyectos extractivos y que cualquier iniciativa de este tipo debe cumplir con los requisitos legales y ambientales establecidos en el país.

Asamblea

Las reacciones del presidente se dan luego que el Congreso General Extraordinario de la comarca Ngäbe-Buglé rechazará recientemente la posibilidad de abrir un proceso de información y consulta sobre el proyecto minero Cerro Colorado, una iniciativa que Cobre del Istmo Corp., que busca impulsar uno de los principales yacimientos de cobre conocidos de Panamá. La posición fue expresada de manera contundente por la cacica general Elena Cruz, quien durante la plenaria manifestó su oposición a permitir que el proceso avance. “Es el único que nos queda y yo como autoridad digo que no va”, afirmó, al justificar su decisión en la defensa del territorio y de las futuras generaciones. La cacica también hizo referencia a la historia de discriminación y violencia que, según sus palabras, ha sufrido el pueblo Ngäbe-Buglé y advirtió sobre los posibles efectos de una actividad minera sobre el territorio.

Prohibición

A esta postura, también reaccionó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quien aseguró que no existen planes para desarrollar una mina en Cerro Colorado. “Solo lo que he visto en los medios. Me llamó mucho la atención que se hiciera una reunión para ver temas de la mina Cerro Colorado porque esa mina, que yo sepa, no existe, nunca ha existido ni hay planes para que exista. Pero bueno, me llamó la atención y vi que hubo una consulta o algo por el estilo”, declaró. Navarro también recordó que la legislación panameña prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras.

¿Quién es Cobre del Istmo?

Cobre del Istmo Corp. se presenta como una empresa panameña filial de Russell Mining Corp., especializada en el desarrollo de proyectos mineros bajo un enfoque que la compañía denomina responsable, de acuerdo a lo detallado en su propio portal web. Su principal interés en Panamá es el desarrollo del proyecto Cerro Colorado, ubicado dentro de la comarca Ngäbe-Buglé. La empresa sostiene que actualmente no ha iniciado ninguna actividad minera en el territorio y que cualquier proceso de información y consulta dependería de una autorización expresa del Pleno del Congreso General Ngäbe-Buglé. La Estrella de Panamá realizó una búsqueda en el registro público, donde se detalla que Cobre del Istmo Corp. fue creado en 2023. Actualmente sus directivos son Andrew Joseph Russell, quien actúa como presidente; Cesar Luis Romero, de secretario y Nikolaos Paraskevas, de tesorero. Este último también forma parte de St. Augustine Gold & Copper Ltd. como director ejecutivo. Esta empresa se dedica a la minería, específicamente a la extracción de oro y cobre en la isla de Mindanao en Filipinas, de acuerdo a información encontrada en la página web de la compañía dedicada a actividades extractivas.

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