Nuevas mejoras en puerto Mutis buscan fortalecer la navegación y la actividad pesquera

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que destinó más de 15 mil dólares durante el primer semestre de 2026 para trabajos de mantenimiento, reparación y fortalecimiento de la infraestructura de puerto Mutis, en la provincia de Veraguas, con el objetivo de mejorar la seguridad, operatividad y capacidad de servicio de esta terminal marítima.

La inversión forma parte de un plan de recuperación impulsado por la entidad para garantizar mejores condiciones a pescadores, operadores turísticos, transportistas y demás usuarios que utilizan diariamente las instalaciones portuarias.

Víctor Zamora, subdirector de Puertos de la AMP, destacó que la institución mantiene inversiones permanentes en puerto Mutis y anunció que en las próximas semanas se ejecutarán nuevos trabajos para reforzar la seguridad marítima.

“Se realizará la instalación de luces reflectoras y señalización de ayudas a la navegación para el canal de acceso al puerto”, adelantó el funcionario.

Como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo marítimo de la región, la AMP sostuvo una reunión con pescadores artesanales, boteros, operadores turísticos y otros usuarios de puerto Mutis para conocer sus inquietudes y promover iniciativas orientadas al crecimiento sostenible del sector.

Durante el encuentro, en el que participaron más de 500 personas entre residentes y pescadores de la zona, la institución reiteró su compromiso con el desarrollo de infraestructuras portuarias más seguras y funcionales.

“Somos conscientes de que el desarrollo marítimo se construye escuchando a las comunidades y trabajando de manera conjunta para responder a sus necesidades”, expresó Zamora.

Por su parte, Edilsa Marín, integrante de la Asociación de Pescadores de Puerto Mutis, calificó la reunión como productiva al permitir que los usuarios plantearan directamente sus necesidades a las autoridades.

La dirigente comunitaria reconoció los trabajos que la AMP desarrolla actualmente en dos muelles y solicitó la reparación de otras estructuras para facilitar la llegada de embarcaciones de mayor tamaño.

Ubicado en el golfo de Montijo, puerto Mutis se ha consolidado como una de las terminales marítimas más importantes de Veraguas debido a su papel en las actividades pesqueras, turísticas y logísticas de la región.

El puerto sirve como punto de conexión hacia destinos de alto valor turístico como el Parque Nacional Coiba y las islas de Cébaco, Gobernadora y Leones.

Las estadísticas de la AMP revelan que durante 2026 la terminal ha atendido 630 zarpes correspondientes a 360 embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal, investigación científica, transporte de pasajeros, carga y turismo marítimo.

Asimismo, se registraron 129 embarques con 519 pasajeros y 91 desembarques que movilizaron a 627 personas.

En materia pesquera, puerto Mutis reportó la descarga de 1,565,690 libras de productos marinos durante el presente año, consolidándose como uno de los principales puntos de actividad pesquera de la región.