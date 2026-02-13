Autoridad Marítima de Panamá desplegará 132 inspectores en operativo de Carnavales 2026

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) iniciará un operativo de fuerza con 132 inspectores durante los Carnavales 2026, que se celebrarán del 14 al 17 de febrero.

La entidad detalló que esta acción se aplicará en los puertos autorizados del país para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad en los zarpes de embarcaciones. Según los registros de 2025, por vía marítima se movilizaron 85,607 pasajeros en 8,897 naves.

La AMP tendrá presencia en los siguientes puntos:

Los Santos: Puerto Pedasí, El Arenal; Isla Iguana, La Yeguada.

Colón: Capitanía de Cristóbal: Portobelo, Isla Grande, La Guaira, Río Indio, Miguel de la Borda, Cacique, Portobelo Ruinas, Portobelo Congo, Portobelo La Estacada, Puerto Lindo, Portobelo Policía.

Darién: Puerto La Palma, Puerto Quimba, Puerto Yaviza.

Veraguas: Puerto Mutis, Santa Catalina, Puerto Vidal (Pixvae).

Chiriquí: Puerto Pedregal: Base, Boca Chica, Punta Tierra.

Coclé: Puerto Aguadulce.

Guna Yala: Obaldía, La Miel.

Panamá: Puerto Coquira, Puerto Taboga y Puerto Panamá.

Bocas del Toro: Puerto Almirante, Puerto Chiriquí Grande y Puerto Bocas Isla.