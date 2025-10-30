Autoridad Marítima levanta suspensión de zarpes e inicia operativo de fiestas patrias

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha anunciado el levantamiento de la suspensión de zarpes que había sido impuesta previamente en seis puertos del litoral Pacífico el pasado 28 de octubre. La medida se originó debido a las condiciones climáticas adversas generadas por el impacto indirecto del huracán Melissa en el país.

El levantamiento se produce justo antes del inicio de las Fiestas Patrias, un período en el que se espera una movilización de aproximadamente 30 mil personas, especialmente en el Puerto Panamá, de donde parten embarcaciones con destino al Archipiélago de Las Perlas y pueblos costeros de Darién.

A pesar de esta apertura, la AMP informó que “se mantiene un monitoreo constante ante el ingreso de condiciones de mar de fondo, previstas del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2025, las cuales podrían generar incremento en el oleaje a lo largo del litoral Pacífico.”

Al respecto, Alexis Peña, administrador del Puerto Panamá, aclaró en entrevista ofrecida en TVN Noticias, que todavía se mantienen restricciones para las embarcaciones de cabotaje, además de que la entidad se mantiene vigilante de las condiciones climáticas, especialmente de la intensidad del viento.