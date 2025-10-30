Autoridad Marítima levanta suspensión de zarpes e inicia operativo de fiestas patrias

La Autoridad Marítima <i>'reitera a los capitanes y operadores de embarcaciones con motor fuera de borda y a los usuarios en general'</i> que es obligatorio <i>'cumplir con el uso obligatorio de los dispositivos de seguridad, tales como chalecos salvavidas, radios de comunicación y remos' </i>y mantener la documentación en regla, tanto de la nave como de la licencia de capitán u operador.Adicionalmente, se exhortó a la comunidad marítima a <i>'estar atentos a la evolución de las condiciones climáticas y seguir las indicaciones de las autoridades competentes.'</i>