¿Vas a viajar por mar en Fiestas Patrias? Estos son los requisitos para puertos autorizados por la AMP

<b><a href="/tag/-/meta/amp-autoridad-maritima-de-panama">La autoridad Marítima de Panamá (AMP)</a></b> anunció un d<b>espliegue especial de seguridad marítma para estas Fiestas Patrias</b>, con el objetivo de <b>garantizar viajes seguros a miles de panameños que se movilizarán por vía marítima del 1 al 5 de noviembre.</b> <b>Serán 134 inspectores los que estarán distribuidos en puertos autorizados a nivel nacional</b>, verificando que cumplan con las normas de seguridad antes de zarpar. La entidad recordó a la cuidadanía la importancia de utilizar muelles autorizados y acatar las instrucciones de las autoridades durante el operativo.<b>Durante las Fiestas Patrias del 2024, 34,779 pasajeros viajaron por mar en 2,940 rutas, </b>por lo que se espera una alta movilización nuevamente este año.<b>¿Cuáles son los requisitos para navegar sin contratiempos?</b>Para navegar sin contratiempos, las autoridades recalcan que las embarcaciones deben contar con:<b>Chalecos salvavidas para todos los pasajeros, equipo de comunicación en buen estado, bengalas de señalización, extintores portátiles tipo ABC (mínimo 4 kg), motores fuera de borda en óptimas condiciones, tripulación capacitada en seguridad de navegación y cumplimiento de los horarios establecidos.</b>La AMP recordó que los capitanes, operadores y pasajeros deben colaborar para prevenir incidentes y disfrutar de un viaje seguro durante el feriado.<b> ¿Dónde habrá cobertura del operativo?</b>Los inspectores estarán presentes en los siguientes puntos:<b>Los Santos</b>Puerto Pedasí: El Arenal, Isla Iguana, La Yeguada<b>Colón</b>Capitanía de Cristóbal: Portobelo, Isla Grande, La Guaira, Río Indio, Miguel de la Borda, Cacique, Portobelo Ruinas, Portobelo Congo, Portobelo La Estacada, Puerto Lindo, Portobelo Policía<b>Darién</b>Puerto La Palma, Puerto Quimba, Puerto Yaviza<b>Veraguas</b>Puerto Mutis, Santa Catalina, Puerto Vidal (Pixvae)<b>Chiriquí</b>Puerto Pedregal: Base, Boca Chica, Punta Tierra<b>Coclé</b>Puerto Aguadulce<b>Guna Yala</b>Obaldía, La Miel<b>Panamá</b>Puerto CoquiraPuerto TabogaPuerto Panamá<b>Bocas del Toro</b>Puerto AlmirantePuerto Chiriquí GrandePuerto Bocas Isla<b>Un llamado a la responsabilidad</b>La AMP reiteró su compromiso con la seguridad marítima y exhortó a todos los viajeros a <b>respetar las normas de navegación</b>. Disfrutar de unas Fiestas Patrias seguras y sin incidentes depende del <b>cumplimiento de las medidas preventivas</b> y de la <b>colaboración de todos los usuarios del mar</b>.