¿Vas a viajar por mar en Fiestas Patrias? Estos son los requisitos para puertos autorizados por la AMP

La autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció un despliegue especial de seguridad marítma para estas Fiestas Patrias, con el objetivo de garantizar viajes seguros a miles de panameños que se movilizarán por vía marítima del 1 al 5 de noviembre.

Serán 134 inspectores los que estarán distribuidos en puertos autorizados a nivel nacional, verificando que cumplan con las normas de seguridad antes de zarpar. La entidad recordó a la cuidadanía la importancia de utilizar muelles autorizados y acatar las instrucciones de las autoridades durante el operativo.

Durante las Fiestas Patrias del 2024, 34,779 pasajeros viajaron por mar en 2,940 rutas, por lo que se espera una alta movilización nuevamente este año.

¿Cuáles son los requisitos para navegar sin contratiempos?

Para navegar sin contratiempos, las autoridades recalcan que las embarcaciones deben contar con:

Chalecos salvavidas para todos los pasajeros, equipo de comunicación en buen estado, bengalas de señalización, extintores portátiles tipo ABC (mínimo 4 kg), motores fuera de borda en óptimas condiciones, tripulación capacitada en seguridad de navegación y cumplimiento de los horarios establecidos.

La AMP recordó que los capitanes, operadores y pasajeros deben colaborar para prevenir incidentes y disfrutar de un viaje seguro durante el feriado.

¿Dónde habrá cobertura del operativo?

Los inspectores estarán presentes en los siguientes puntos:

Los Santos

Puerto Pedasí: El Arenal, Isla Iguana, La Yeguada

Colón

Capitanía de Cristóbal: Portobelo, Isla Grande, La Guaira, Río Indio, Miguel de la Borda, Cacique, Portobelo Ruinas, Portobelo Congo, Portobelo La Estacada, Puerto Lindo, Portobelo Policía

Darién

Puerto La Palma, Puerto Quimba, Puerto Yaviza

Veraguas

Puerto Mutis, Santa Catalina, Puerto Vidal (Pixvae)

Chiriquí

Puerto Pedregal: Base, Boca Chica, Punta Tierra

Coclé

Puerto Aguadulce

Guna Yala

Obaldía, La Miel

Panamá

Puerto Coquira

Puerto Taboga

Puerto Panamá

Bocas del Toro

Puerto Almirante

Puerto Chiriquí Grande

Puerto Bocas Isla

Un llamado a la responsabilidad

La AMP reiteró su compromiso con la seguridad marítima y exhortó a todos los viajeros a respetar las normas de navegación. Disfrutar de unas Fiestas Patrias seguras y sin incidentes depende del cumplimiento de las medidas preventivas y de la colaboración de todos los usuarios del mar.