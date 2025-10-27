Sismo de magnitud 6,1 sacude el oeste de Turquía, ¿qué se sabe de las afectaciones?

Un sismo de magnitud 6,1 se produjo este lunes en el oeste de Turquía, afirmó la agencia turca de gestión de catástrofes (AFAD).

El sismo, que se reportó a las 22H48 (19H48 GMT) en la localidad de Sindirgi, sacudió varias ciudades del oeste del país, incluyendo Estambul y Esmirna, indicó esa agencia, que de momento no informó de víctimas.

“Debido al sismo, que se sintió también en las provincias cercanas, la AFAD y todos los equipos de nuestras instituciones involucradas comenzaron a trabajar de inmediato”, precisó el ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya.

La agencia privada turca DHA difundió imágenes de al menos un edificio destruido y otros dañados en Sindirgi.

En otro sismo de igual magnitud ocurrido en agosto en Sindirgi, una persona murió y 29 resultaron heridas.

Turquía es atravesado por varias fallas, causantes de numerosas catástrofes.

El sureste del país sufrió un violento temblor en febrero de 2023, que causó al menos 53.000 muertos y devastó Antakya, la antigua Antioquía.