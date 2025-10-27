Sismo de magnitud 6,1 sacude el oeste de Turquía, ¿qué se sabe de las afectaciones?

Un<b> <a href="/tag/-/meta/sismo">sismo</b> </a>de magnitud 6,1 se produjo este lunes en el oeste de <b>Turquía,</b> afirmó la agencia turca de gestión de catástrofes (AFAD).El sismo, que se reportó a las 22H48 (19H48 GMT) en la localidad de Sindirgi, sacudió varias ciudades del oeste del país, incluyendo <b>Estambul y Esmirna</b>, indicó esa agencia, que <b>de momento no informó de víctimas.</b>'Debido al sismo, que se sintió también en las provincias cercanas, la AFAD y todos los equipos de nuestras instituciones involucradas comenzaron a trabajar de inmediato', precisó el <b>ministro turco del Interior, Ali Yerlikaya.</b>La agencia privada turca DHA difundió imágenes de al menos un edificio destruido y otros dañados en Sindirgi.En otro sismo de igual magnitud ocurrido en agosto en Sindirgi, <b>una persona murió y 29 resultaron heridas.</b><b>Turquía </b>es atravesado por varias fallas, causantes de numerosas catástrofes.El sureste del país sufrió un violento temblor en febrero de 2023, que causó al menos 53.000 muertos y devastó Antakya, la antigua Antioquía.