La imagen del poder regional: siete mandatarios en el Canal

Siete jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe realizaron este miércoles una visita oficial a las nuevas esclusas de Cocolí del Canal de Panamá, en una jornada que puso en relieve la importancia estratégica de la vía interoceánica para el comercio mundial y el desarrollo regional.

El recorrido fue encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama Maricel Cohen de Mulino, quienes acompañaron a los mandatarios durante la visita técnica a una de las principales infraestructuras logísticas del país.

En la fotografía oficial del encuentro aparecen los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Ecuador, Daniel Noboa; de Colombia, Gustavo Petro; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.