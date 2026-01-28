  1. Inicio
La imagen del poder regional: siete mandatarios en el Canal

La visita reafirma el rol del Canal de Panamá como punto clave para el comercio global
La visita reafirma el rol del Canal de Panamá como punto clave para el comercio global | Cedida
Por
Laura Chang
  • 28/01/2026 15:45
El recorrido fue encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama Maricel Cohen de Mulino.

Siete jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe realizaron este miércoles una visita oficial a las nuevas esclusas de Cocolí del Canal de Panamá, en una jornada que puso en relieve la importancia estratégica de la vía interoceánica para el comercio mundial y el desarrollo regional.

El recorrido fue encabezado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama Maricel Cohen de Mulino, quienes acompañaron a los mandatarios durante la visita técnica a una de las principales infraestructuras logísticas del país.

En la fotografía oficial del encuentro aparecen los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Ecuador, Daniel Noboa; de Colombia, Gustavo Petro; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

La imagen del poder regional: siete mandatarios en el Canal
Cedida

Los líderes regionales se encuentran en Panamá para participar en el Foro Económico Internacional de CAF, un espacio de diálogo centrado en la cooperación económica, la integración regional y los desafíos comunes de América Latina y el Caribe.

Durante el recorrido por las esclusas de Cocolí, las autoridades conocieron detalles sobre la operación y el impacto del Canal ampliado.

También participaron el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, y el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quienes acompañaron a las delegaciones y ofrecieron explicaciones técnicas sobre el funcionamiento de la vía.

La visita reafirma el rol del Canal de Panamá como punto clave para el comercio global y como escenario diplomático de alto nivel para el diálogo regional.

