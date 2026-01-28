La imagen del poder regional: siete mandatarios en el Canal

Durante el recorrido por las esclusas de Cocolí, las autoridades conocieron detalles sobre la operación y el impacto del Canal ampliado. También participaron el administrador del Canal de Panamá, <b>Ricaurte Vásquez</b>, y el ministro para Asuntos del Canal, <b>José Ramón Icaza</b>, quienes acompañaron a las delegaciones y ofrecieron explicaciones técnicas sobre el funcionamiento de la vía.La visita reafirma el rol del Canal de Panamá como punto clave para el comercio global y como escenario diplomático de alto nivel para el diálogo regional.