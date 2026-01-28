Avión de Satena con 15 personas a bordo desaparece en Colombia cerca de la frontera con Venezuela

Un avión comercial de la aerolínea estatal colombiana Satena, con 15 personas a bordo, desapareció este miércoles mientras realizaba un vuelo interno en el nororiente de Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, informaron autoridades aeronáuticas.

La aeronave transportaba 13 pasajeros y dos tripulantes y había despegado desde la ciudad fronteriza de Cúcuta con destino al municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. De acuerdo con el comunicado oficial, el vuelo tenía previsto aterrizar alrededor de las 12:05 del mediodía, pero perdió contacto con las torres de control minutos antes de su llegada.

Tras la pérdida de comunicación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, rastreo y búsqueda, con la participación de la Aeronáutica Civil, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y equipos de emergencia.

Las labores se concentran en una zona de difícil acceso y compleja geografía, cercana a la región del Catatumbo, caracterizada por terreno montañoso y condiciones climáticas variables.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el hallazgo de restos de la aeronave ni información sobre el estado de los ocupantes.

Sin embargo, dentro del avión se encontraba el congresista, Diógenes Quintero y candidato a la Cámara, Carlos Salcedo, según el medio internacional El Tiempo.

Satena indicó que mantiene coordinación permanente con los organismos de rescate y que se brindará información oficial a medida que avance la operación.

El incidente ha generado preocupación en la región, mientras familiares de los pasajeros y tripulantes permanecen a la espera de noticias sobre el desarrollo de las labores de búsqueda.