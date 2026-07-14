Ocho licitaciones millonarias de seguridad avanzan bajo reserva

<b>El Gobierno amplió el paquete de contrataciones reservadas para el sector seguridad</b> con la aprobación de cuatro nuevas resoluciones de Gabinete que autorizan procesos de precalificación de proponentes y mantienen bajo confidencialidad los pliegos de cargos de proyectos considerados estratégicos para el Estado.Las resoluciones de Gabinete N.° 56, 57, 58 y 59, fechadas el 7 de julio de 2026, se suman a otras cuatro aprobadas durante junio, con lo que el Ejecutivo completa<b> un paquete de ocho licitaciones que se desarrollan mediante un procedimiento excepcional previsto en el Texto Único de la Ley 22 de Contrataciones Públicas</b>. La norma permite mantener en reserva los pliegos de cargos de adquisiciones sensitivas relacionadas con la seguridad y defensa del Estado, siempre que cuenten con autorización del Consejo de Gabinete.