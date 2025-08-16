Operativo Plan Firmeza: Policía Nacional aprehende a 164 personas en 24 horas

La Policía Nacional confirmó la aprehensión de 164 personas en las últimas 24 horas como parte del operativo Plan Firmeza. Además, se realizaron 58 diligencias de allanamiento.

Las causas más comunes fueron operativos de oficio (116 personas), faltas administrativas (20), flagrancia (21) y microtráfico (7). En los procedimientos también se decomisaron seis armas de fuego y se recuperaron cuatro autos reportados por hurto.

En materia de tránsito, se colocaron 829 infracciones, entre ellas 137 por exceso de velocidad, 40 por uso de luces inadecuadas y 12 por embriaguez comprobada. Asimismo, fueron remolcados 27 vehículos y se registraron 101 accidentes de tráfico, con un saldo de 33 lesionados y dos fallecidos.

Entre las aprehensiones destaca la de un hombre en San Isidro, sorprendido con actitud sospechosa junto a un vehículo denunciado como hurtado el 14 de agosto. También fue detenido otro hombre en Guna Nega, investigado por presunto delito agravado.