Operativo Plan Firmeza: Policía Nacional aprehende a 164 personas en 24 horas

La <b>Policía Nacional </b>confirmó la aprehensión de 164 personas en las últimas 24 horas como parte del <a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/enfrentamiento-entre-obreros-y-antimotines-deja-16-heridos-HB10667099"><b>operativo Plan Firmeza</b>. </a>Además, se realizaron<b> 58 diligencias de allanamiento.</b>Las causas más comunes fueron<b> operativos de ofici</b>o (116 personas), <b>faltas administrativas </b>(20), <b>flagrancia </b>(21) y <b>microtráfico </b>(7). En los procedimientos también se decomisaron seis armas de fuego y se recuperaron cuatro autos reportados por hurto.En materia de tránsito, se colocaron<a href="https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/enfrentamiento-entre-obreros-y-antimotines-deja-16-heridos-HB10667099"> <b>829 infracciones,</a> </b>entre ellas 137 por exceso de velocidad, 40 por uso de luces inadecuadas y 12 por embriaguez comprobada. Asimismo, fueron remolcados 27 vehículos y se registraron 101 accidentes de tráfico, con un saldo de 33 lesionados y dos fallecidos.Entre las aprehensiones destaca la de un hombre en<b> San Isidro,</b> sorprendido con actitud sospechosa junto a un vehículo denunciado como hurtado el 14 de agosto. También fue detenido otro hombre en <b>Guna Nega, i</b>nvestigado por presunto delito agravado.