Operativo sorpresa en el corredor Sur deja decenas de infractores

Un operativo sorpresa realizado por funcionarios de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) dejó este jueves 5 de marzo a decenas de conductores sorprendidos en el corredor Sur, específicamente a la altura de la caseta de Centro de Convenciones Atlapa.

Durante la acción, las autoridades detectaron múltiples irregularidades entre los usuarios de la vía rápida.

Entre las faltas más comunes se encontraron conductores con morosidad en el sistema de pago electrónico Panapass, vehículos circulando sin placa visible, autos sin póliza de seguro vigente y choferes que mantenían la licencia de conducir vencida.

El operativo tomó por sorpresa a los conductores que transitaban por esta importante vía que conecta la ciudad con el sector este de la capital, provocando retenciones momentáneas mientras los agentes verificaban la documentación de cada vehículo.

Las autoridades reiteraron que este tipo de operativos buscan reforzar el cumplimiento de las normas de tránsito y garantizar la seguridad vial, además de detectar vehículos y conductores que circulan al margen de la ley.

Se espera que estos controles continúen realizándose en distintos puntos de la ciudad de forma sorpresiva en los próximos días.