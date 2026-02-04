Panamá ante el arbitraje de PPC: ¿el inicio de una nueva política portuaria?

Sobre las advertencias de Pekín respecto al 'alto precio' que pagaría Panamá, los expertos piden firmeza. De la Lastra calificó esas amenazas como 'fuera de toda diplomacia' y recordó que el control de PPC por parte del consorcio de Hong Kong ha estado rodeado de movimientos cuestionables, incluida la oposición de China a que los puertos fueran vendidos previamente a empresas estadounidenses.Troesch considera que el interés y las advertencias de potencias mundiales solo confirman que la oferta logística de Panamá —con cinco puertos conectados por ferrocarril— es única e irreplicable. Sin embargo, el manejo de este conflicto será determinante para la confianza de futuros inversionistas que operen bajo la figura de contratos-ley.