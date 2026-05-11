Panamá bajo amenaza de abejas africanizadas: reportan más de 5,639 incidentes

Las emergencias por abejas africanizadas siguen en aumento en Panamá y ya encendieron las alertas de las autoridades.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó que, en lo que va de 2026, se han atendido más de 5,639 incidentes relacionados con enjambres en distintos puntos del país, una cifra que refleja el crecimiento de este peligro tanto en áreas urbanas como rurales.

Los casos reportados incluyen ataques cerca de viviendas, escuelas, paradas, comercios y zonas residenciales, donde varias personas han sufrido múltiples picaduras.

En algunos incidentes, los bomberos han tenido que evacuar áreas completas para evitar mayores riesgos.

Las autoridades explicaron que las abejas africanizadas suelen reaccionar de manera agresiva cuando sienten amenazada su colmena.

A diferencia de otras especies, estos insectos pueden perseguir a una persona durante varios metros y atacar en grupo, lo que aumenta el peligro especialmente para niños, adultos mayores y personas alérgicas.

El incremento de emergencias coincide con las altas temperaturas y cambios climáticos registrados en el país durante las últimas semanas, condiciones que favorecen la movilidad y reproducción de los enjambres.

Los bomberos reiteraron el llamado a la población a no intentar eliminar colmenas por cuenta propia utilizando humo, fuego o químicos, ya que esto puede provocar ataques masivos.

También recomendaron mantener distancia si se observa un enjambre y reportar inmediatamente cualquier situación al 103.

Entre las recomendaciones principales están:

- No lanzar objetos a los enjambres

- Evitar ruidos fuertes o movimientos bruscos

- Buscar refugio en lugares cerrados si las abejas atacan

- Cubrir el rostro y la cabeza mientras se huye

- No esconderse en ríos o quebradas, ya que las abejas suelen esperar cerca del agua

En distintos sectores del país, unidades especializadas han tenido que remover colmenas instaladas en árboles, techos, postes eléctricos y estructuras abandonadas. Los reportes han aumentado tanto en la ciudad capital como en provincias del interior.

Las autoridades mantienen monitoreos constantes y no descartan que los casos sigan incrementando durante las próximas semanas debido a las condiciones climáticas actuales en Panamá.