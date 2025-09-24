Panamá Black Weekend 2025: ¿Qué centros comerciales participan?

Arrancó la temporadas de compras en Panamá, la próxima semana se realizará el Black Weekend, el cual contará con la participación de 16 centros comerciales.

Durante la conferencia de prensa, la Asociación Panameña de Centros Comerciales anunció que los más de tres mil comercios que formarán parte de esta jornada de compras ofrecerán descuentos hasta un 70%.

De la organización del Panamá Black Weekend también forma parte la Cámara de Turismo de Panamá y la Autoridad de Turismo, ya que se espera recibir visitantes procedentes de Colombia, Ecuador, Perú, Costa Rica y otros países de Centroamérica. Se espera la visita a Panamá de 3 a 4 mil personas para este evento.

¿Qué centros comerciales participan del Black Week 2025 en Panamá?

Los principales centros comeciales del país estarán formando parte de esta jornada comercial con la que prácticamente se abren las compras de fin de año.

En Ciudad de Panamá estarán participando: Albrook Mall (Albrook), Altaplaza Mall (Avenida Centenario), Atrio Mall (Costa del Este), Balboa Boutiques (Avenida Balboa), Los Andes Mall (Los Andes), Centro Comercial Los Pueblos (Avenida Domingo Díaz), Centro Comercial Los Pueblos (Avenida José Agustín Arango), SOHO City Center (Calle 50), Town Center (Costa del Este).

En otras provincias estarán: Colón 2000 (Colón, Provincia de Colón), Westland Premium Outlet (La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste), Megamall (Panamá Este, Provincia de Panamá), Santiago Mall (Santiago, Provincia de Veraguas), Plaza Terronal (David, Provincia de Chiriquí), Federal Mall (David, Provincia de Chiriquí), Chiriquí Mall (David, Provincia de Chiriquí).