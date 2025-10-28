Panamá consolida su liderazgo como sede internacional en materia legal

Durante el 26º Congreso Anual de BGI Global, Panamá consolidó su liderazgo como sede internacional en materia jurídica y negocios financieros internacionales.

En el evento que se realizó por 4 días en la ciudad capital, los miembros eligieron al abogado español Julio Aguado como nuevo Presidente de BGI Global, quien liderará la organización en su próxima etapa.

El congreso anual de BGI Global reunió a delegados y representantes de despachos legales de 22 países en la capital panameña.

Organizado por la firma anfitriona Almengor, Caballero & Asociados, el encuentro reafirmó la posición de Panamá como un centro estratégico para la práctica jurídica y los negocios internacionales.

Durante la ceremonia de clausura, se reconoció la labor del británico Mark Summerfield, quien presidió la red global durante los últimos cuatro años, impulsando su expansión en nuevos mercados.

La Junta Directiva de BGI Global destacó las excelentes condiciones de Panamá como sede de congresos internacionales, resaltando su moderna infraestructura, conectividad aérea y hospitalidad. Asimismo, los delegados elogiaron los avances del país en materia legal y de servicios profesionales, factores que han convertido al istmo en un hub regional de excelencia jurídica.

Con la clausura de este congreso, BGI Global reafirma su compromiso con la cooperación internacional y la integración entre firmas independientes, fortaleciendo los lazos profesionales y personales que distinguen a su red en todo el mundo.

Como parte del programa, los participantes visitaron el Canal de Panamá y recorrieron sitios emblemáticos como Mi Pueblito, Panamá La Vieja, la Calzada de Amador y el Casco Antiguo, lo que sirvió para dar a conocer el potencial turístico de Panamá.